Durant aquest any he hagut de fer tres ingressos amb el meu marit a l’Hospital Sant Joan de Déu-Althaia per diferents problemes de salut. És per això que voldria agrair a tot el personal sanitari, de manera especial, a infermeres i auxiliars, el gran esforç que fan perquè tot funcioni, i funcioni bé, tot i que no sempre ho aconsegueixen. Però, com podrien fer-ho quan l’OMS (Organització Mundial de la Salut) fixa una ràtio de 6 malalts hospitalitzats per infermera i en aquest hospital, a qualsevol planta, en porten de 10 a 11?

És evident que un cop més la teoria no té res a veure amb la pràctica. Està clar que falta personal, i més si tenim en compte que molts d’aquests pacients solen ser fràgils i totalment dependents, com és el cas del meu marit. Per això els resulta impossible dedicar un mínim de temps per saber com han passat la nit o el dia.

Penso que poc o res saben aquests gerents o gestors d’hospital sobre cures i que no els importa res el benestar dels pacients, molts d’ells, a la seva darrera etapa de vida. El que sí que els hi importa, i molt, és que la sanitat segueixi essent rendible, un negoci rodó, on tots i cadascun d’ells puguin continuar repartint-se el pastís. Increïble però cert. I així anem!

Senyors directius, tinguin cura dels seus metges i infermeres perquè corren el risc que amb el temps es cremin, marxin fora o abandonin la professió. Una professió tan lloable com és la infermeria i perdem així aquest gran potencial, els quals la majoria han arribat per veritable vocació.