Probablement molts de vosaltres recordeu aquell esquema que a les escoles ens feien aprendre gairebé cada any sobre la comunicació. Aquell que deia que hi ha un emissor i un receptor que elaboren un missatge que es transmeten a través d’un canal i utilitzant un codi. Aquest és un procés que fem servir cada dia amb els nostres interlocutors, ja sigui de manera oral, escrita o d’alguna altra. Tots els elements d’aquesta manera de funcionar són importants perquè, sense els uns, els altres no adquireixen funcionalitat, però depèn del moment, de la situació i de qui parlem sembla que se t’atorgui prioritat d’algun sobre els altres. En els últims anys, l’estrella és el canal.

Ens hem atipat de sentir, sobretot en els últims anys, que està canviant la manera de comunicar-nos. Nosaltres, que treballem en un mitjà de comunicació tradicional, ho sabem prou bé. Ara no n’hi ha prou amb escriure les notícies perquè apareguin publicades en un full de paper. Ens avancen que, com que els joves ja no compren diaris, el futur és Internet en totes les seves variants. Ja no només has d’omplir una pàgina web, sinó difondre-ho a través d’unes xarxes socials que evolucionen, canvien, muten o neixen. Transmetre per YouTube ja no està de moda. Ara qui no té Twitch no és persona. O ho és, però antiquada i gairebé una relíquia.

Però com deia la gent gran, que el llegir no ens faci perdre l’escriure. El canal pot ser molt llustrós o atractiu, però segueixo pensant que l’important és el missatge, el fons, què es vol dir. La forma t’ajuda, però sense un fons correm el risc de caure en la superficialitat.