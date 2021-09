La mort per apunyalament d’un veí de Manresa marca un salt qualitatiu molt important en la petita onada de robatoris i furts que la ciutat està vivint durant les darreres setmanes. Qualsevol observador pot constatar que la sensació d’inseguretat és elevada ara mateix a la ciutat per l’acció continuada de petits delinqüents que es dediquen a intimidar adolescents per robar-los el mòbil, a estirar cadenes dels colls de les dones grans, a tibar bosses de mà o a pispar gènere de les botigues. Molts d’aquests fets són protagonitzats per les mateixes persones un dia rere un altre. La notícia de la detenció d’un home de 25 anys que intentava robar un mòbil a la Plana després d’haver estat detingut ja 40 vegades és la prova definitiva que el sistema no funciona. Si els jutges no són capaços de treure del carrer aquesta mena de reincidents irreformables caldrà preguntar-se si és que la llei és absurda o és que jutges i policies no l’utilitzen prou a fons per fer el que socialment és necessari. Aquest estat de coses enverina la societat, estimula la xenofòbia i anima el populisme i el vot ultra. El que hi ha en joc és dramàtic, i sembla que massa gent es limita a mirar i deixar fer.