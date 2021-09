A la ciutat catalanoparlant de Sardenya enguany s’hi ha fet l’Aplec Adifolk-Associació per a la Difusió del Folklore català. Un dels convidats era el president Puigdemont. La seva detenció de 24 hores en una presó sarda ha posat l’Alguer, per a aquells que no el coneixien encara (!), al mapa.

A l’Alguer, i ho puc dir perquè ho conec prou bé, es pot fer la vida només en català. Sempre recomano dos llibres de dos bons amics per conèixer l’Alguer, d’Antoni Nughes (malauradament ja mort) la seva guia de L’Alguer, que es pot trobar en edició feta a l’Alguer i a llibres de l’Índex a Barcelona, és la guia perfecta per conèixer els monuments i la història algueresa; per a la cuina, recomano el llibre La cuina tradicional de l’Alguer, de l’antic batlle de l’Alguer i diputat alguerès, actualment director de l’Obra Cultural de l’Alguer (OCA), Carlo Sechi.

En Sechi va declarar al Regió7 amb motiu de la detenció del president Puigdemont: «Aquí, després de moments de preocupació, vivim moment d’eufòria», «ha estat molt trist», «s’ha complert amb allò que pensàvem que havia de passar», que «Puigdemont quedés en llibertat», «Confiàvem en la democràcia de la justícia italiana, i el tema s’ha solucionat com la majoria pensàvem que havia d’acabar». Ara, les televisions, ràdios i diaris de mig món han parlat de l’Alguer, com que aquest indret de Sardenya on parlen català, i això que encara cap govern de la Generalitat ha fet que ara es puguin veure en obert o bé per la TV de cable tots els canals de TV3.

La biblioteca de l’Obra Cultural catalana, connectada en xarxa amb totes les biblioteques italianes, disposa d’un bon fons de llibres catalans, la seva adreça és Via Ardoino, 44, 07041 Alguer SS, Itàlia; recomano la seva visita i portar llibres cada cop que es vagi a l’Alguer. També es poden fer aportacions a la biblioteca municipal –Comunal de la Piazza Molo. A més de l’OCA, al mateix estatge social hi ha la delegació algueresa de la Plataforma per la Llengua, que darrerament ha editat el CD Mans manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus minyons és un recull de cançons tradicionals i infantils de l’Alguer interpretades i modernitzades per un cor d’infants algueresos i músics d’arreu dels territoris de parla catalana. Ah!, hi ha dues bones llibreries on poder trobar tot el que s’edita a l’Alguer : Il Labirinto, Via Carlo Alberto, 119, i Cyrano, Via Vittorio Emanuele II, 11.

Aneu a l’Alguer a veure, mirar i escoltar. Els algueresos tenen molt per ensenyar-nos. Han servat uns mots de la nostra parla lluny dels Pirineus que separen les dues Catalunyes, del nostre estimat País Valencià, de les fantàstiques illes Balears... però a l’Alguer parlen català, com tots nosaltres.