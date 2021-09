Han comprat unes ampolles de ginebra i unes taronjades o llimonades d’aquestes que tenen gas, sucres i el color de la fruita que anuncien a l’etiqueta. Bossa de plàstic, motxilla a l’esquena i a viure la nit! Són joves, algunes i alguns, molt joves. I fan allò que han fet tantes i tantes vegades, comprar begudes de litre o litre i mig i repartir les despeses entre la colla. A partir d’aquí, barreja (sovint amb poc criteri) i, com es diu popularment, anar mamant. Es troben, se citen, i aquesta festa de grup la comparteixen entre centenars o potser milers de joves. Van curts de butxaca i costa molt que un cop els hem conduït cap al consum fora de locals que els són inabastables ara els intentem dir que hi han d’anar, quan els obrim, que ja fa molts mesos que això no passa. Beuen, és clar. Segurament que beuen massa, perquè malgrat alguns esforços particulars, aquesta societat que s’han trobat no els ha ensenyat que l’alcohol i les drogues son mals companys per aquests viatges onírics que somien trobar en una nit d’estiu (o gairebé d’estiu). És una nova societat que empeny i que troba en la borratxera un petit horitzó que, superat, creuen, diuen, que els ha de traslladar a un estat superior.

Un cop han fet unes quantes traguitxades, les relacions del seu grup s’acceleren i s’obren a les del grup veí, i les d’aquest amb un altre, i la trobada amb els seus passa a tenir un caràcter de trobada més global, i potser podem començar a parlar de masses. I passen les hores, i es mantenen les traguitxades (entre d’altres), i alguns van abandonant la festa i els grups que van aguantant fins al final comencen a veure que les relacions es compliquen, si és que encara estan en condicions de veure-hi. I aleshores, un divendres de festa major a Barcelona, és massa tard per a tot.

Les botellades tenen mal remei, perquè s’han instaurat entre el jovent com un manera de diversió. La repressió, la policia, sempre és un mal remei, perquè l’ús de la força és la pèrdua de la raó. Als nostres pares els agradava la festa a l’envelat i als joves d’ara, aquesta expressió grupal on hi sobra molt d’alcohol i d’altres drogues. I els nostres pares (i nosaltres) també s’emborratxaven. A tot aquest moviment, que malgrat tot no hauria de ser per si mateix molt dolent pel que fa a la seguretat, s’hi suma la presència de persones sense horitzons (ni els onírics, crec), que tenen la violència com a reacció primera davant la vida, i que, com diuen els joves, «la lían parda». Els que hi hem de fer alguna cosa deixem la borratxera des les paraules i busquem remeis, urgents.