La Festa Major de la Mercè de Barcelona ja s’ha acabat i amb ella potser també la criminalització que s’ha fet del col·lectiu jove, tot i que no ho crec, perquè aquest mal costum de titllar de forma negativa i pejorativa la joventut ve de lluny, potser podem dir, fins i tot, que és endèmic. La societat, o millor dit la gent que ja no és jove (encara que s’hi senti per tots els costats, i ho deixo aquí perquè en podríem escriure un llibre al respecte) tendeix a pensar que els que pugen sempre són pitjors: sense compromís, infantils, que ho tenen tot... I ja no parlem si analitzem els seus gustos pel que fa al consum cultural, la música que escolten, com es vesteixen. La llista podria ser infinita, però a la vegada repetida, perquè no hi ha generació que no miri enrere i pensi: nosaltres érem millors. I així, simplificant, banalitzant, què més fàcil que culpar de gairebé tot als nostres joves.

Per curiositat he mirat quants habitants joves hi ha a la ciutat de Barcelona i ves per on de 15 fins a 24 anys en són 155.000 (dades de l’Idescat a gener del 2020) i si hi afegim els de 25 fins a 29 anys arribem als 275.000. Un bon grapat dels quals, se’ns diu que 40.000, van fer botellot i de ben segur que no només hi havia gent de Barcelona ciutat, que per alguna cosa és la capital del país. Joves de municipis propers o no tant segur que també van anar a treure-hi el cap. L’estadística és clara: no tots els joves estaven al mig del carrer bevent, ballant i consumint tot allò que tenien a l’abast, de manera compulsiva. Senzillament, no hi eren. D’altra banda, seria injust dir que tots els que eren al carrer estaven fent exactament el mateix, ja que molts el que feien era estar amb el seu grup d’amics, coneguts i saludats, escoltant la música que els agrada i parlant del que els vingués de gust. Però tot això és igual, perquè senzillament no ens agrada ni veure’ls ni escoltar-los ni sentir-los.

El fenomen del botellot no és nou i encara menys en els adolescents. Només cal mirar qualsevol Festa Major (FM) de la nostra comarca o els carnestoltes (que en tenim forces); aquí també hi incloc la FM de Manresa: on van els adolescents sinó a parcs o descampats? Malauradament, més a descampats, perquè com tenim muntat l’espai públic diguem que no convida a ser-hi. Però en fi, que una vegada més surt a compte dir que aquesta joventut és culpable de tot i que es passa el dia de festa trencant mobiliari i estomacant policies.

No deixa de ser un discurs moralista com si la nit fos perillosa i el dia no, i de fet la majoria dels contagis es donen de dia i no pas de nit, però això és igual. Cal que tinguem també present que l’oci juvenil s’ha nocturnitzat i això no és pas una decisió seva sinó un gran negoci. A més a més, l’espai públic als centres de les ciutats es blinda de dia per a qualsevol tipus d’acció. Per tant, convertim els joves en els culpables de gairebé tot i no pas en la solució de res. Tot plegat, molt injust i més si tenim present que durant aquesta pandèmia aquests joves que els hem tingut tancats han estat un exemple i un actiu molt valuós.