La família de Regió7 va viure ahir amb consternació la mort de qui va ser el seu primer director, Jordi Comellas, un membre de l’equip fundador que va ser el primer responsable del diari en el moment en què naixia del no-res i aspirava a fer-se un lloc en el complicat entorn polític, mediàtic i social del postfranquisme, la primera democràcia i la preautonomia. Tirar endavant el projecte va ser una feina d’equip perquè sempre és així i perquè, a més, la idiosincràsia d’aquell col·lectiu dels primers temps no podia entendre-ho d’altra manera. Tanmateix, Comellas no només va ser una de les figures clau sinó que va ser la que va aportar el coneixement d’una persona que ja havia estat treballant en un mitjà professional. El seu paper en l’arrancada va ser, doncs, de primer ordre, i el seu compromís amb el diari es va mantenir intacte quan, en una altra fase de la vida del diari, el 1983, va cedir el relleu a la direcció i va continuar treballant fins fa deu anys com el reporter que havia estat tota la vida. La família de Regió7 veu que se’n va una part de la seva història, però el testimoni de la seva feina continua viu en el rotatiu que va contribuir a alçar.