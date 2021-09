La Fira Medieval d’Oficis de Súria ha situat el municipi al mapa com una de les fires amb més encant, més concorregudes i amb més èxit que hi ha a tota la Catalunya Central. El 2 de setembre es va celebrar un ple extraordinari per aprovar l’eliminació de la partida del pressupost de la Fira Medieval. Amb 8 vots a favor del PSC, AIS i GIIS i els vots en contra d’ERC, Súria queda orfe de celebrar la fira un any més.

Des d’ERC Súria creiem que deixar de celebrar-la, o com a mínim, eliminar el seu principal encant, que són les parades de demostració d’oficis medievals per part dels artesans, és un error.

Des de l’inici de la pandèmia tothom i, en especial els municipis s’han hagut d’adaptar a una nova situació incerta. Però si mirem les coses positives que ens ha dut, la pandèmia també ens ha permès posar en valor i promocionar molt més el que tenim al costat de casa. El turisme de proximitat ha augmentat i la nostra fira és un gran exemple de promoció local, econòmica i turística. Molta gent coneix Súria per la fira medieval i ara, després de més d’un any de pandèmia sabem que hi ha mil formes per poder-nos adaptar a les circumstàncies.

A Súria hem patit els canvis de la pandèmia i les Caramelles més grans de Catalunya també es van poder adaptar modificant el seu encant principal que són els balls per les masies i els carrers de la nostra vila omplint de felicitat i alegria cada racó. Podem trobar mil i un exemples arreu de Catalunya, les cavalcades de Reis, les festes majors o les fires que s’estan celebrant actualment arreu del País.

La fira també ha de ser un exemple d’adaptació. Hem de tenir la capacitat de donar alternatives que ens permetin gaudir dels oficis medievals una altra vegada, reduint-la, modificant els carrers on es fa o fent un circuit únic. Sempre seguint les indicacions dels Departaments de Salut i Interior. Fins i tot en els moments que estem no consideraríem negatiu incrementar-ne la despesa per rescatar-la i tornar a posar el nom de Súria al mapa.

Des del 2002 que es va estrenar la fira, l’han visitada milers de persones i amb més de 30 o 40 artesans en alguns dels anys més àlgids. Sempre ha anat creixent i cadascun dels regidors que se n’han ocupat han valorat positivament els canvis que s’han anat fent al llarg dels anys per fer-la més atractiva. També hi han participat molts dels botiguers, restauradors i entitats del municipi fent-se seva la fira i aportant-hi un caràcter encara més surienc.

Eliminar la fira per segon any consecutiu pot significar que la seva recuperació l’any vinent sigui encara més difícil, deixant que la pandèmia, encara més, ens deixi aturats i sense iniciatives per promocionar la nostra vila.

Per això, s’haurien de destinar més esforços, més ganes i demanar la col·laboració i ajuda de les diferents administracions per mantenir uns dels caps de setmana més vius i més importants del nostre municipi.

No podem caure al parany de posar la pandèmia com a excusa per no intentar-ho. Fent-ho caiem en l’error de no fer absolutament res. Ens hem de reinventar perquè qui no s’implica ni intenta adaptar-se deixa el poble immòbil.