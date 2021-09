Per uns moments, penseu que sou jutge i us porten a declarar un noi que ha superat les 40 detencions. Què faig amb aquest xicot? L’envio a la presó? Com puc evitar que reincideixi? És un cas perdut o encara no? Preguntes i dilemes com aquests sovintegen a les seus judicials que veuen desfilar dia sí, dia també, joves com aquest de 25 anys, de Manresa, que ja deu estar en el rànquing dels top 10 dels delinqüents de la ciutat i la seva àrea d’influència. Fa anys que la majoria de comerciants estan amargats amb la reincidència dels furts i també robatoris de diferent abast. Moltes persones, i d’edats molts diferents, han estat aquests darrers anys objectiu d’aquests lladres que no saben com reinserir-los a la societat. La legislació no els hi posa fàcil, ni a la policia, ni als jutges.

A Manresa, el gran festival de furts és per la festa major. Desapareixen telèfons mòbils per desenes, aprofitant la concentració de joves en concerts o altres actes festius. Uns es denuncien, altres, no. Molt sovint se’ns informa de detencions, però gairebé mai o mai sabem a quins mercats es comercialitzen aquests mòbils. Qui els ven? Qui els compra? Més o menys com els robatoris de coure. Se sap qui roba, però costa més saber qui el ven i qui el compra. De les accions delictives que sovintegen i que mereixen una atenció especial són les que afecten les persones grans, les de la tercera o quarta edat. Persones vulnerables, que veuen perdre un dret tan inalienable com és el de la llibertat a moure’s.

Caminar, passejar per Manresa o per ciutats similars esdevé un perill notable per a qualsevol persona de certa edat que porti una bossa, una cartera o una simple cadena o braçalet. Sabem que fer-se gran comporta limitacions físiques i sovint també cognitives, la qual cosa forma part de la vida i, encara que sigui de mal grat, ho acceptem. El que no podem acceptar és que una persona gran tingui por a sortir al carrer, qualsevol dia i qualsevol hora. Els drets dels delinqüents, que també n’han de tenir, no han d’estar mai per sobre dels del conjunt dels ciutadans.

No hi ha solucions fàcils, però ara per ara és habitual que la policia expulsi responsabilitats als jutges («entren per una porta i per una altra surten») i els jutges als que fan les lleis, que són els representants polítics a les cambres legislatives. Per tant, si tanquem el cercle conclourem que la culpa la tenim els ciutadans que no sabem què votem. Les solucions han de ser imaginatives i eficaces per revertir una situació que, a curt o mig termini, beneficiarà a les formacions polítiques més extremes. El Vox de torn farà bandera de la delinqüència i acabarà proposant mesures com la de determinats estats islàmics que amputen extremitats, segons el delicte que consideren que has comès.

A l’estil del jutge de menors de Granada, Emilio Calatayud, fan falta més mesures de reinserció directament vinculades al mal que hagi fet el delinqüent. Si un tiba una bossa o una cadena amb violència a una persona gran, el mínim que li tocaria seria fer 1.000 hores o les que siguin de suport a residències, llars d’avis, centres de dia on hagués de conviure, diàriament, amb gent d’avançada edat. Escoltant, donant el menjar, cuidant. Si furten a un supermercat o qualsevol botiga, pena de carregar, descarregar camions, netejar, omplir prestatges. Si prenen mòbils, pena d’anar als instituts per conscienciar els joves dels problemes que comporta l’addicció a les pantalles...