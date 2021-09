La relació de respecte i cordialitat que històricament s’han dispensat els cerdans i els segons residents i turistes s’ha esquerdat. Aquest estiu alguna cosa de la cortesia tradicional amb què es tractaven els dos col·lectius convivint com un de sol durant les setmanes de màxima afluència turística, ha començat a trencar-se. Moltes situacions i una tensió evident als carrers i establiments ha evidenciat que la massificació dels dos últims estius està fent col·lapsar socialment el turisme de la Cerdanya. Les escenes de nervis i enfrontaments s’han viscut arreu de la comarca. A Martinet una dona del poble se sent amenaçada per un vehicle el conductor del qual surt enfurismat. La discussió puja de to i ella agafa una escombra d’un comerç per estomacar-lo mentre ell l’estira dels cabells. A Bellver, un client escridassa la dependenta d’un forn de pa perquè la comanda el fa esperar més del que creu oportú. Al carrer, la cua s’enfronta amb una veïna que entra un moment al forn per recollir un encàrrec ja pagat i ella els etziba que fotin el camp perquè tan sols fan que molestar mentre al costat dos turistes discuteixen perquè els respectius gossos s’han encarat. En un càmping els clients airegen queixes constants a la recepció pels microtalls de subministrament elèctric que pateix de tant en tant la comarca. L’Ajuntament de Guils es declara impotent davant una allau de bretolades que durant les nits de botellams deriven en destrosses del mobiliari urbà. Les concentracions nocturnes es repeteixen arreu amb una comarca amb més de 100.000 persones i els serveis municipals han de córrer al matí a netejar la via pública. Segons residents amants de les motos es queixen que els ajuntaments comencin a tallar l’accés a les pistes forestals. Els ramaders pengen rètols a l’entrada dels nuclis urbans avisant els turistes que si no els agrada el bestiar o el so de les campanes, no són benvinguts... en aquest ambient de crispació molts cerdans han optat per posar mala cara als visitants quan alguna actitud no els ha agradat, trencant un pacte històric no escrit de respecte i no agressió, i això també ha comportat que sovint paguin justos per pecadors, perquè la gran majoria de segons residents són respectuosos, s’estimen la vall i són conscients del que comporta la vida en una comunitat petita. Que la cultura de poble i la de ciutat genera caràcters diferents ho saben uns i altres des de sempre i per això s’havien respectat. Però la pandèmia, els confinaments, la massificació als pobles o tot plegat ha fet esgotar la paciència a la Cerdanya.