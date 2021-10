Les zones rurals de Catalunya lluiten des de fa anys amb un temible virus que posa en risc el futur de moltes persones. No és la covid-19, ja que contra aquest virus hi continua lluitant tot el món i no només les comarques catalanes, sinó que em refereixo al despoblament. Un estudi publicat per la Universitat de Lleida a principis d’aquest estiu assegurava que hi ha 200 municipis a Catalunya en situació crítica de despoblament, la majoria d’ells rurals. A l’àmbit d’aquest diari, aquest fenomen hi afecta de ple, sobretot a les comarques de l’Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès i Berguedà. De fet, 9 dels 15 municipis del Solsonès es troben en aquesta situació crítica de despoblament, amb les conseqüències que això comporta. Més enllà de la poca activitat diària, un dels efectes més preocupants de la pèrdua d’habitants és el futur de les escoles d’aquests pobles, si és que en tenen.

La Zona Escolar Rural del Solsonès aglutina diversos centres repartits per la comarca. Tot i això, alguns d’aquests generen preocupació als ajuntaments per la possible pèrdua d’infants que podria comportar la desaparició dels centres. Per evitar la pèrdua d’infants i el corresponent envelliment de la població, alguns ajuntaments estan fent una crida a noves famílies perquè es traslladin als seus pobles a viure-hi com a primera residència. Potser no és la millor opció, que passaria per fer que els joves no haguessin d’abandonar els pobles, tot i que a dia d’avui sigui pràcticament una quimera, però és la que a dia d’avui és més viable i funcional a curt i mig termini. És el cas de Pinós, que el passat gener va fer una crida a través del compte de Twitter Repoblem, per conèixer famílies interessades a traslladar-se al municipi. La crida va tenir una bona rebuda i el consistori rehabilitarà dos edificis per fer-hi dos habitatges per les noves famílies. Riner, afortunadament, ja va tenir un increment d’habitants després del confinament. A Ger, a la Cerdanya, l’Ajuntament ven solars a meitat de preu perquè els futurs residents s’hi puguin fer la casa, amb prioritat pels veïns del poble o de la comarca. Són alguns dels exemples de municipis petits que tenen la lluita contra el despoblament com el seu objectiu principal.

Més enllà d’això, també hi ha algun cas recent com el de Sant Llorenç de Morunys, poble que està vivint un increment d’interès turístic, que demana que arribin noves famílies a viure al poble durant tot l’any per tal de reforçar la situació econòmica de la llar d’infants municipal. Per anar bé, aquesta no hauria de ser la dinàmica per lluitar contra el despoblament, però de moment en molts pobles rurals, es busquen famílies.