La política catalana gira constantment al voltant de la independència, tot el dia estem parlant del procés, de l’Estat opressor, de si el president fugitiu ha dit això o ha fet allò, però gairebé mai parlem de les coses que ocupen i preocupen la majoria dels ciutadans, que cada cop estan més farts d’aquests debats que no porten enlloc.

Quan es comença a parlar de coses concretes, curiosament, sempre és responsabilitat de l’Estat opressor que això o allò no funcioni. Ens ha quedat clar a tots que setze hectàrees de terreny humit són més importants que l’ampliació de l’aeroport. Jo em pregunto quants dels que es van manifestar i han aconseguit que es trenqui l’acord per la seva ampliació, coneixen l’existència dels aiguamolls de la bòbila de Santpedor, o quants han visitat els aiguamolls de l’Empordà. El curiós del cas és que aquest estiu vam conèixer que el Govern, tan preocupat com està pels espais humits, havia deixat perdre una subvenció multimilionària per refer el delta de l’Ebre dels estralls fets per les fortes tempestes. L’Estat opressor és insensible al medi ambient, però a l’hora de la veritat no sabem què fer-ne, dels diners.

Un segon exemple de la setmana passada, el Govern va reconèixer que tenia prop de 70.000 vacunes caducades i prop del milió sense posar, el que vol dir que en pocs dies estarem sobre aquesta xifra de caducades. No cal recordar el que es va arribar a dir de l’Estat sobre les vacunes, fins i tot algun il·luminat proposava comprar la famosa vacuna russa i deixar de costat els opressors. No fa tant temps del gran merder, perquè els van haver d’exigir que es vacunés la Policia i Guàrdia Civil igual com es feia amb els Mossos.

També la darrera setmana vam saber que dels més de 26.400 joves que al juny no tenien plaça a la formació professional, ara al setembre «només» en queden 1.300 sense. Sabem que a l’estiu el Departament ha creat 6.400 noves places i ha ampliat la ràtio per aula a 33 alumnes, i ampliat concerts privats. On són els 18.700 restants? El Departament diu que n’hi ha 4.000 a mòduls no demanats. I la resta? Quin percentatge del 17% d’abandonament escolar correspon a la mala gestió del Departament? Amb l’atur juvenil que tenim la formació professional és una alta prioritat i el país no es pot permetre aquestes faltes de previsió i planificació.

Un altre exemple, aquesta setmana hem sabut que durant les 5.400 manifestacions i concentracions que hi va haver el 2020 a Catalunya, els Mossos, com a policia integral, van aixecar acta de 1.200 infraccions que van ser enviades a la Direcció General d’Administració de Seguretat. Cap d’aquestes, 0, van merèixer per part de la Direcció General ni tan sols l’obertura d’un expedient administratiu, ni somiar-ho, una sanció. Ni un sol expedient! Si un govern no tramita ni una sola denúncia com pot demanar als 17.000 membres del cos que treballen per la nostra seguretat estiguin motivats.

Catalunya ho pot fer millor i ho ha de fer millor.