Les Nacions Unides van establir l’1 d’octubre com a «Dia Internacional de les Persones d’Edat» (Resolució 45/106-14 de desembre de 1990). L’objectiu d’aquest dia és conscienciar dels problemes relacionats amb l’envelliment i del paper que hauria de tenir la gent gran en la societat, sensibilitzant-la per erradicar els estereotips i prejudicis que provoca la discriminació de les persones per la seva edat, l’anomenat edatisme.

Al voltant d’aquesta data es faran un seguit d’activitats a Manresa. Moltes d’elles seguiran tenint l’imprescindible component lúdic i de socialització, però enguany se n’incorporen d’altres de sensibilització sobre la problemàtica col·lectiva que ens afecta, com la conferència sobre l’edatisme, la xerrada sobre com combatre els estereotips de l’envelliment i la presentació de l’estudi sobre desigualtat de gènere en l’envelliment a Manresa. S’ha de felicitar la regidora Rosa Ortega, i totes les persones que han participat en l’elaboració del programa d’aquesta diada, perquè s’ha aconseguit un equilibri entre l’oci i la socialització, per una banda, i la reivindicació dels nostres drets per l’altra.

En el vessant de conscienciació social, però, sense deixar de banda la importància de les conferències i xerrades, s’haurien d’incorporar altres formats en què la gent gran tinguéssim un paper més actiu com, per exemple, tallers on es compartissin experiències, que contribuirien a entendre millor les necessitats del col·lectiu i a l’empoderament personal. Sense oblidar tampoc la incorporació d’accions adreçades a la resta de la ciutadania per donar a conèixer l’existència de l’edatisme i les seves conseqüències en la desvaloració de la vellesa, que es reflecteix en el llenguatge despectiu emprat socialment envers les velles i els vells, provocant una baixa autoestima, la síndrome dels avis esclaus... fins a arribar als diferents tipus de maltractament.

És molt important tenir una data per recordar la problemàtica del dia a dia de la vellesa, però les activitats que es fan al voltant d’aquesta diada no tindran l’efecte desitjat en la sensibilització i conscienciació de la societat en general i en l’autoestima de les persones grans en particular, si no tenen continuïtat durant la resta d’any.

El 29 de setembre ha fet 10 anys del reconeixement per part de l’OMS de Manresa com a «Ciutat Amiga de la Gent Gran» i el 31 de desembre s’acabarà el període d’execució de la segona fase d’aquest projecte. És un bon moment, doncs, per plantejar-nos unes jornades de treball sobre l’envelliment, amb la participació de les persones grans de la ciutat i de les nostres organitzacions, en les que es valori la situació actual del col·lectiu i els objectius aconseguits fins ara en el projecte «Ciutat Amiga de la Gent Gran» i es proposi un nou full de ruta, en el que es doni continuïtat durant tot l’any a les activitats que es fan l’1-10.