L’oferta formativa de professionals per fer feines com ara llauners, electricistes o fusters és insuficient. Les empreses també es queixen que no troben prou mà d’obra en el sector metal·lúrgic, en la construcció o en informàtica i noves tecnologies. La distància entra l’oferta de joves que surtin formats, amb ofici, i la demanda que hi ha a les empreses és cada dia més gran. Sobta que els representants gremials de diferents professions es queixin de la manca d’oferta en uns moments en què hi ha unes altíssimes xifres d’atur al país, una problemàtica que afecta especialment, justament, la població jove. És evident que cal una actuació urgent per equiparar oferta i demanda laboral, el que seria un símptoma d’un país endreçat i que mira el futur de manera organitzada i amb més optimisme que ara. Però aquest compromís que es pot reclamar a l’administració ha d’arribar acompanyat d’una política adequada de retribucions salarials, que també faria canviar la manera de veure la incorporació al treball dels joves. Avui, molt deteriorada.