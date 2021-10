Qué poco tiempo le dedicamos a los viejos! Ahora que yo también lo soy, cuántas veces en la soledad de las horas que inevitablemente acompañan a la vejez, recuerdo con dolor aquel último gesto de su mano y observo con tristeza el desamparo que traen los años, el abandono que los hombres de nuestro tiempo hacen de las personas mayores, de los padres, de los abuelos, esas personas a quienes les debemos la vida. Nuestra ‘avanzada’ sociedad deja de lado a quienes no producen. ¡Dios mío! ¡Dejados a su soledad y a sus cavilaciones!, ¡cuánto de respeto y de gratitud hemos perdido!»

Llegeixo l’escriptor argentí Ernesto Sabato, recordant l’última vegada que va veure la seva mare, i penso en tantes i tantes estones compartides amb els membres de la permanent del Consell de la Gent Gran, i el propi Consell, parlant, reflexionant i debatent la manera de fer front als reptes que ens presenten el pas dels anys, el fer-nos grans, el riu de la vida. Edatisme, residències, solitud no volguda, mobilitat, assistència domiciliària i mals tractes són alguns dels temes que surten repetidament a les nostres trobades. I és amb la voluntat de compartir les nostres reflexions amb tota la ciutadania que hem configurat el programa per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans, avui 1 d’octubre. Perquè hi ha temes que ens amoïnen i amoïnen la nostra gent gran i un que cada vegada pren més rellevància és l’edatisme. Sovint, com a regidora de gent gran ( tot i que cada vegada menys!) quan parlo d’edatisme el primer que veig a les cares dels interlocutors és sorpresa: Què dius que què? Edatisme? Què vol dir això? L’edatisme és discriminació per motius d’edat. Fa referència a tots els comportaments inadequats i amb prejudicis cap a les persones vinculats a la seva edat avançada. Dissortadament és la tercera causa de discriminació al món. Discriminem la gent gran quan parlem amb diminutius, quan donem per fet quines són les seves necessitats, quan traiem importància a la seva tristesa, quan neguem les seves capacitats d’aprenentatge, quan donem per fet que no entenen de què parlem... I com que nosaltres no som experts en edatisme, hem convidat a la Dra. Montserrat Celdran i Castro, psicogerontòloga i professora de Psicologia a la Universitat de Barcelona, perquè ens doni eines per anar fent-nos conscients de les nostres actituds i, de mica en mica, anar modificant el nostre comportament vers les persones grans. I és precisament per parlar-nos d’actituds que el Dr. Valentí Martínez Espinosa, Director General de la Fundació Universitària del Bages, farà la sessió inaugural de les Aules de les Persones Grans de Manresa amb la ponència «Aprendre a créixer: qüestió d’actitud» avui a l’Auditori de la Plana de l’Om. Gràcies a tots dos per compartir amb nosaltres la vostra expertesa! Aprofito aquestes línies per convidar-vos a totes i tots a escoltar-los i a participar de la resta d’activitats programades al voltant del Dia Internacional de les Persones Grans: cinema, ball, cantades per les places, teatre… N’hi ha per triar i remenar! Us hi esperem!