Després de l’u ve el tres

Un home amb una camisa blanca de màniga llarga, pantalons de mudar i corbata blava fixada amb una agulla daurada passeja a la una del migdia per la vorera assolellada amb una bossa de plàstic reciclat que escanya com si fos el botí de l’atracament a un banc. Amb l’altra mà subjecta la corretja d’un gosset garrell que amb prou feines pot caminar. S’ha vestit de casament per anar a comprar el pa. Avança pel carrer com si desfilés sobre una catifa vermella i, com que no mira enlloc, no ha vist els dos jardiners que feinejaven i perfumaven l’aire de gespa ni la dona que ha obert la porta del cotxe blanc i que s’ha canviat les sabatilles d’estar per casa per unes sabates de taló amb un gest difícil d’imitar. A la sèrie Halston, sobre la vida del famós dissenyador de moda, l’actor que la interpreta, Ewan McGregor, reflexiona a l’últim episodi sobre com hauria de ser el disseny de vestuari dels ballarins que han de representar la tragèdia grega de Persèfone: «Quan les ballarines es moguin vull que sentin que hi ha alguna cosa que les tiba, una mortalitat de la qual un vol escapar però no pot. Vull tocar la membrana que separa el nostre món del cel que mai arribem a tocar. Si la poguéssim estirar una mica més seríem immortals».

Ni les mosques han gosat molestar l’home que ha desfilat al meu davant. Totes han volat cap a mi i, mentre el mirava i espantava els insectes, he pensat en una conversa que he tingut aquesta setmana amb una persona que conec ben poc però des de fa molt de temps. Vam caminar buscant escletxes de llum pels carrers del nucli històric i em va explicar que volia canviar de vida. Vam conversar sobre les pors, els desitjos, les raons per les quals no som realment qui volem ser. Ens vam acomiadar després de quaranta minuts esperonant-nos mútuament a explorar camins adormits. (Espero que si aconsegueix estirar la membrana fins que s’esquinci m’ho faci saber.)

El temps corre com les volves de pols que es fan visibles quan un raig de llum inesperat creua l’estança i il·lumina capritxosament els catorze llibres del segon prestatge del menjador i no els del primer, on emmagatzemo les històries que més m’agraden. Abans pensava que només era cos, ara sé que també soc ànima; si no, no entendria per què avui, que tinc el mateix aspecte que tenia ahir, em puc sentir jove sense ser-ho gaire o em puc sentir vella sense ser-ho encara. Ara mateix crec que podria viure sense fer res més que esperar que arribi l’hora bona. Després de l’u sempre ve el dos. Però el millor és el tres, perquè ja has fet dos passos. I el quart es fa sol i el cinquè ja és camí.