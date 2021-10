Dintre del gran nombre d’oblits importants per part del procés independentista, hi figura el de la defensa. Sembla que, animats a parlar d’un món inventat, no hi cabia un tema que els era incòmode. És més fàcil malparlar de l’exèrcit que no plantejar-se tenir-ne un. A més, per què carai fa falta, en un món feliç, sense enemics?

Però, baixats a terra ferma, algú ha de dir que si es vol pertànyer a la Unió Europea, s’ha de participar en la seva defensa. És un tema d’obligat compliment. No s’hi val a escaquejar-se o dir que ja ens defensaran uns altres. No, no, aquí cada país ha d’aportar els seus efectius, el seu material, i, sobretot, suficient potencial perquè, tots junts, puguin fer front a qualsevol amenaça d’altres potències. I això em dona peu a entrar en un debat, necessàriament polèmic, perquè hi ha molta gent que desconeix les condicions de formar part d’aquest sistema defensiu. En primer lloc, s’ha de formar part de l’OTAN, on tenim el principal paraigua protector, els EUA, que té el sistema de defensa més poderós del món.

Però hi ha unes condiciones per formar-ne part. No s’hi val a tenir un sistema esquifit quan altres en tenen un de poderós. Tots han d’acostar-se a les recomanacions establertes. En cas contrari poden ser apartats i ja he dit que formar part de la UE comporta ser-ho de l’OTAN, de manera que les recomanacions esdevenen obligacions.

L’OTAN recomana dedicar el 2% del PIB a despeses de defensa. És molt, és poc? Depèn per a qui, però la realitat és que, a poc a poc, la majoria de països ja hi són, o s’hi acosten. En canvi, Espanya està lluny de complir-ho, de manera que en els propers anys veurem increments considerables en les polítiques de defensa. Per què?

Dels 29 països que formen l’OTAN, 11 ho compleixen plenament, començant pels EUA, que hi dediquen el 3,73 del seu PIB, segueixen Grècia (2,68), Estònia (2,33), Regne Unit (2,32), Polònia (2,31), França (2,04). A la cua es troba Luxemburg (0,57), Bèlgica (1,07), Eslovènia (1,10) i Espanya (1,17).

Com es pot veure, Espanya es troba molt lluny d’on hauria d’estar. En concret hauria de passar de l’actual 1,17 a 2,00 en el mínim de temps possible. I no només incrementant els efectius actuals, establerts en 133.282 , sinó en material, instal·lacions i altres elements lligats a la defensa.

Com he dit al principi, aquell oblit del procés hagués impedit formar part de cap organització mundial, perquè a les que hi ha els comporta aportar recursos humans i materials a la defensa del conjunt. Sortir de la UE vol dir sortir del paraigua protector de l’OTAN. I un país com el nostre hauria de contemplar aquest mínim del 2% del PIB amb uns efectius no inferiors als vint-i-cinc o trenta mil.

Com es pot comprovar, el procés va «oblidar» o tapar multitud de detalls que haguessin suposat un bany de realitat massa dur per a tots els qui l’avalaven amb una inconsciència infinita. La realitat sempre s’acaba imposant, també en un tema tan essencial com és el de la defensa.

Acabo amb una lògica informació que en propers pressupostos, anys a venir, aniran contemplant augments en defensa d’acord amb les recomanacions d’obligat compliment de l’OTAN. Per això en formem part, per això hem de participar-hi, com fan els altres.