La gran notícia de la setmana passada va ser la detenció del president Puigdemont a l’illa de Sardenya, tot just arribar a l’aeroport de l’Alguer. Els fets posteriors ja són prou coneguts i també que Puigdemont caldrà que es presenti de nou el 4 d’octubre, al jutjat de Sàsser. Però de moment encara hi ha detalls que no s’han aclarit gens. Qui va avisar la policia italiana de l’arribada de Puigdemont a l’Alguer i en va demanar la detenció? Algú ho devia fer. Havia de ser qui tingués prou capacitat d’influir perquè se n’hi fes cas. I aquest algú va actuar pel seu compte? A més, és creïble que el Govern italià no contactés de seguida amb el Govern espanyol? És versemblant, doncs, que el ministre d’exteriors no en sabés res i que el cap del Govern espanyol tampoc? Són preguntes sense resposta però que algun dia en tindran. Mentrestant hi ha un fet que és absolutament cert: l’important paper que estan tenint Carles Puigdemont i els altres exiliats que són diputats al Parlament Europeu en la internacionalització del conflicte entre Catalunya i l’Estat.

I, justament, aconseguir el suport internacional és un dels punts destacats de la proposta de resolució, titulada significativament: «Per culminar el camí cap a la República Catalana», que han presentat conjuntament ERC i Junts després del debat de política general al Parlament català. Literalment s’hi diu que «cal explorar complicitats i la possible intervenció d’organismes europeus i internacionals per assolir un referèndum acordat». Durant el debat, com era d’esperar, s’han constatat diferències entre els dos socis del Govern català, però també cal constatar acords com el de la resolució esmentada, que fan pensar que, malgrat tot, predomina la voluntat d’entesa. La resolució és important perquè també anuncia que es presentarà una proposició de llei d’Amnistia al Congrés de Diputats i que es plantejarà aviat un «Acord Nacional per l’Autodeterminació i l’Amnistia» que es defineix com un espai ampli de reflexió per articular consensos de país. Malgrat tot, doncs, els que pronosticaven que Junts i ERC trencarien d’immediat la seva coalició, de moment no han estat gaire encertats.

La situació del català i els mitjans per millorar-la segueixen sent d’actualitat. No hi ha res de nou encara sobre la llei general de la comunicació audiovisual que prepara l’Estat i que ignora del tot el català. Sí que s’ha anunciat ja que el Govern català prepara una llei catalana sobre aquest tema, que substituirà la del 2005, avui obsoleta. Ja ens podem imaginar que no serà senzill compaginar les dues lleis perquè el seu objectiu bàsic –la promoció i defensa de les llengües- és matèria sensible. De tota manera no podem retrocedir en aquest terreny. Ni en l’àmbit audiovisual, ni en la immersió lingüística escolar, ni en els mitjans de comunicació i les xarxes, ni en l’ús públic i habitual del català. Per això mateix Òmnium Cultural ha anunciat el desplegament de tota una nova estratègia per reforçar l’ús habitual d’un idioma que en conjunt parlem deu milions de persones. S’ha recordat moltes vegades que la llengua és l’ànima de la nació. És oportú de tenir-ho present ara que es compleixen quatre anys de l’1 d’octubre del 2017, una jornada el record de la qual encara emociona tothom qui va tenir la sort de participar-hi.