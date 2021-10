Deixeu que els nens s’acostin a mi», deia Jesús indignat perquè els seus deixebles impedien que se li acostessin.

En el context jueu els nens no eren tinguts en compte, eren exclosos, i només quan arribaven a l’edat de 12 anys podien ser presentats al temple i podien començar a formar part del poble de Déu.

Jesús, conscient que el Pare tenia predilecció pels nens, pels pobres, pels exclosos i desvalguts, insisteix als seus deixebles que els deixin acostar per ressaltar que calia tenir-los en compte, que també tenien un valor en la societat de la qual ningú havia de ser exclòs.

Un dissabte sant, de no fa gaires anys, el papa Francesc era en una trobada amb famílies de tot el món. Inicia la salutació de benvinguda i un nen d’uns 4 anys se li acosta i s’agafa fort a la seva cama.

El Papa atura el discurs i acaricia el cap del nen. El responsable de seguretat tracta de separar el nen de la cama donant-li un caramel, el nen agafa amb una mà el caramel però es queda enganxat al papa Francesc. Quan es va cansar d’estar al seu costat, es va seure a la mateixa cadira d’ell. Va ser un gest entranyable del Papa aquest d’acollir el nen.

Pot ser que els nostres criteris no coincideixin amb els de Jesús pel que fa a tenir en compte els «petits i petites» de la nostra societat, pot ser que donem més importància a aquells més famosos que surten a la televisió, als diaris, a la xarxa, als tuits... però Jesús ens recorda que hi ha milers de dones i homes, de rostre desconegut, que es desviuen per atendre els altres, grans i petits, que es preocupen perquè no els falti allò imprescindible per viure.

Apropar-se als nens implica apreciar les coses senzilles de la vida, a ser feliços amb poques coses, a estimar amb entusiasme la vida.

És de vital importància despertar als nens i les nenes l’amor a la vida.

Moltes vegades, a aquests nens i nenes ens és més fàcil deixar-los el mòbil o la tauleta perquè es distreguin en comptes d’esforçar-nos a acompanyar-los en el descobriment de la vida, que moltes vegades està en petites coses que els podem ajudar a descobrir.

Ens diu Jesús: «Qui acull un petit d’aquests en el meu nom, a mi m’acull» i a la vegada està acollint el Pare.

Una església que acull els petits i indefensos està ensenyant a acollir Déu. Una església que mira cap als grans i s’associa amb els poderosos de la Terra està pervertint la Bona Nova de Déu anunciada per Jesús, diu el teòleg J. A. Pagola.