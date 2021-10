El proppassat 10 de juliol vàreu publicar un article signat per J. R. Mora. En el mateix, elaborava un relat a mida, blanquejant i faltant a la veritat de forma tendenciosa, parcial, esbiaixada (els joves dirien fake) i adoctrinant, la defensa de l’acord de pensions, lloant la generositat de l’actual govern i els sindicats signants. Utilitza la demagògia per culpabilitzar sempre als altres, tergiversant la responsabilitat dels diferents actors polítics, on els meus sempre són els bons. Com va dir l’Emperador Cayo Julio César: «La dona del Cèsar no només ha de ser honrada, sinó semblar-ho». Diu que la reforma elimina el «Factor de Sostenibilitat» i es queda tan ample. Per què no diu que serà substituït pel «Mecanisme d’Equitat Intergeneracional» que a la fi, suposarà més retallades de les pensions?

Pel que es veu, el Sr. Mora no va assistir a classe quan al seu partit van explicar que Suècia, (país poc sospitós de pràctiques neolliberals), amb salaris i cotitzacions molt superiors als nostres, ha hagut d’optar per un sistema mixt de pensions, on la banca juga un paper cabdal en les pensions dels treballadors.

Des del meu apoliticisme militant, li recordaré que quan Zapatero va congelar les pensions, mentre el ministre Solbes malvenia les reserves d’or del Banc d’Espanya (avui el Fons de Reserva de les Pensions no estaria plomat), no va sortir ningú al carrer. Quan la dreta les va apujar un 0,25%, l’esquerra va muntar un ciri descomunal, traient la gent al carrer. Avui se’ns diu per part d’aquest govern, que els coeficients penalitzadors als treballadors amb més de 40 anys cotitzats arribarà al 31% i vostè ens demana que aplaudim i ens quedem a casa..., en un exercici manipulador de maniqueísme populista.

En la seva doble vessant de jubilat i expolític amb les corresponents prebendes, traduïdes entre d’altres en la cotització de 7 anys per accedir a una Pensió Màxima (encara que això seria digne d’un altre article que vostè mai escriurà)..., no insulteu la intel·ligència ni la dignitat dels treballadors que amb més de 40 anys treballats tindran una pensió paupèrrima la resta de la seva vida, gràcies als seus amics. Els polítics considereu les pensions una despesa, quan són un dret que han meritat durant molts anys persones que han treballat fins a enmalaltir en molts casos. Els vostres privilegis sí són una despesa inútil i estèril pel país, que minva els drets dels qui sí s’han fet mereixedors als mateixos.

Li aconsello llegir l’informe elaborat per jubilats amb menys passat polític i sort que vostè, no per polítics i/o sindicalistes (com vostè), amb la diferència que no l’han gestat des de la posició de confort que vostè ostenta. Podrà contrastar l’opinió de les persones interpel·lades pel seu article i la propera vegada que escrigui sobre aquest tema tingui més elements de judici per opinar, sense caure en la temptació demagògica d’exercir una superioritat moral ideològica fora de lloc. Mentrestant, torni a recordar la dona del Cèsar…