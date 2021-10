La plataforma Salvem Éller ha redactat un manifest per canviar el model de desenvolupament turístic i urbanístic de la Cerdanya i en quinze dies diu que ha recollit un miler de signatures i un bon grapat de propostes per definir un nou model. En aquest cas, no es tracta de majories, de veïns a favor o en contra. És qüestió de fer una anàlisi més qualitativa, de tenir un debat ric en idees, de trobar possibilitats per revertir alguns dels problemes que aporta el model actual molt decantat en la construcció i el creixement urbanístic que sovint desborda per escreix els mateixos nuclis de població tradicionals. L’especulació en terrenys i cases encamina els municipis cap a la riquesa ràpida d’uns pocs i el desordre; el creixement mesurat (que en alguns casos pot arribar a ser el creixement zero) obre la porta a tenir un futur més endreçat, a vegades en qüestions molt pràctiques com els serveis i els equipaments, però tenint en compte, també, aspectes de tipus més sociològics que figuren poc en els documents urbanístics. El moviment que neix mereix ser escoltat.