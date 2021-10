Abans-’ahir, dia 30 de setembre, va acabar el període per respondre l’enquesta sobre la Transformació del Guimerà que ha plantejat el govern de la ciutat. Amb la presentació dels resultats a finals d’octubre haurà conclòs el procés de participació ciutadana que s’ha obert amb l’objectiu d’ajudar a decidir el model de mobilitat a l’àrea central de la ciutat (sic).

Arribat a aquest punt a partir del qual el govern de la ciutat haurà de prendre decisions, si el debat generat ajuda a prendre les decisions o bé al contrari, és un element de distorsió. S’ha plantejat a debat l’elecció entre 2 models, passar el bus o no. Una enquesta amb una proposta en principi d’elecció binària però amb 25 preguntes bàsicament enfocades a conèixer l’afectació sobre els canvis a les línies de bus que suposa una de les dues alternatives.

La confusió que s’ha creat és important: és una enquesta o una consulta? és vinculant o no ho és? Si és una enquesta, com pot ser vinculant? I si és vinculant, per què està enfocada bàsicament a les afectacions sobre el servei de bus urbà?

Però més enllà de la situació generada, cal preguntar-se: quin sentit té això? S’està preguntant realment el que s’ha de preguntar? Es demana opinió a la gent partint de l’elecció entre dos models que no són tals. Algú s’imagina que un carrer per on passa un autobús cada 6 minuts, els cotxes de càrrega i descàrrega dels comerços, cotxes de veïns, etc. es pot considerar un carrer de vianants? Es plantegen doncs, dues opcions anomenades «Illa de vianants», quan de fet, una d’elles, la del pas del bus, no és tal illa de vianants.

Així doncs, per què no s’ha preguntat directament: «Vol vostè que el carrer Guimerà sigui de vianants?»

Quan un govern té clares les idees, les ha d’implantar. Ha de liderar. Si tal com es va anunciar al seu moment, la voluntat era de fer illa de vianants el Guimerà, no es pot deixar en mans ara de la ciutadania el fet de decidir si hi passa el bus o no. Això forma part de l’àmbit tècnic. Són els tècnics els que han de dir com es du a terme el canvi: com es dona resposta al servei de taxi, com es resolen els accessos als pàrquings que hi ha, com es redefineixen les línies i parades del servei de bus urbà amb la menor afectació al servei, etc.

La participació ciutadana en la definició del model del Guimerà no es pot utilitzar per apuntalar indecisions d’aquest caire. Cal consultar a la ciutadania qüestions essencials, no pas qüestions tècniques com ara aquesta. I cal fer-ho amb transparència i claredat en les regles de joc, abans de començar.

El missatge que s’ha llançat en aquest procés ha creat confusió. Esperem del govern de la ciutat que sigui valent per impulsar els canvis que creu essencials per a la ciutat. I aquest n’és un. De no ser així, estarem contribuint a desgastar més la participació ciutadana i a debilitar més la ciutat. I això, ara més que mai, no ens ho podem permetre.