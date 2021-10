Recordar Santa Bàrbara quan trona és més que un refrany; representa la barreja de negligència, temeritat i malaptesa –també de vegades de corrupció– que sol acompanyar les catàstrofes. Per això aquests dies celebro que puguem recórrer al mateix refranyer per emfatitzar el valor de «val més curar-se amb salut». L’erupció de La Palma ha arrasat cases i cultius, ha deixat xavals sense classe, un capellà resant per salvar la seva església, ens ha donat a tots un curs accelerat de vulcanologia i ha confirmat que ser ministra no t’eximeix de dir bajanades. Però, a més de tot això, suposa també una victòria de la ciència com a eina predictiva, com a instrument per millorar –en aquest cas, salvar- la vida de les persones. Val la pena repetir-ho, insistir-hi. Perquè és la mateixa ciència que ha permès, per exemple, trobar una vacuna contra la covid en temps rècord; o la mateixa que batalla contra l’estultícia dels negacionistes del canvi climàtic. L’altra tarda vaig tenir oportunitat de xerrar amb l’oceanògraf Carlos Duarte, que alerta des de fa anys sobre la importància de preservar els boscos marins, que considera «guardians de la diversitat». El seu descobriment del concepte «carboni blau» li acaba de valer, juntament amb altres col·legues, el premi Fronteres del Coneixement que atorga la Fundació BBVA. I cada any, quan repasso la llista de premiats en física, biomedicina, comunicació, economia, biologia, música... penso que aquesta alineació és infinitament més valuosa que la milionària davantera del PSG; i bastant més útil que parlaments com el nostre, reconvertits en amplificadors d’una cridòria estèril que només serveix per emmetzinar l’ambient. I no obstant la ciència a Espanya només s’emporta l’1,2 del PIB, quan la mitjana europea és del 2,1. Algú pensarà que són a penes uns decimals de diferència, que no és tan greu. Jo crec que sí, tot i que sempre es pot apel·lar a la famosa frase d’Unamuno: «Que inventin ells!», la rotunda demostració científica que tots podem tenir un mal dia.