Un any més, se celebrarà el Dia Mundial de la Salut Mental, no badem si depèn d’on llegim o escoltem les notícies relacionades amb la celebració, ens adonem que els lema reivindicatiu esmentat sigui diferent segons l’organització.

La Federació Mundial de Salut Mental (WFMH) és la que, des de fa anys, escull per votació, l’eslògan o lema per fer visible les mancances i la reivindicació dels agents relacionats amb la Salut Mental. La Salut mental, un estat de benestar emocional que ens permet relacionar-nos i ser part activa de la Comunitat. La Federació Mundial es relaciona, un eufemisme per dir que es parlen, amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) però és una institució totalment independent. Enguany, el lema triat és: «La salut mental en un món desigual», una crida a l’atenció a la polarització, segurament fora escaient dir bipolarització, de la Societat en general; rics cada vegada més rics i bosses de pobresa que s’incrementen, algunes d’elles atrapen a diverses generacions, posen en evidència la dificultat de tenir plaça en l’ascensor social. El lema té sobretot a veure en les desigualtats, i dificultats, per accedir a un sistema d’atenció en salut mental. I no diguem per accedir, amb qualitat, a un bon sistema de salut física.

En els països poc o mitjanament desenvolupats, entre el 75% i el 95% de les persones afectades no tenen accés a un sistema d’atenció (xifres de la WFMH), i assegura que la situació no és gaire millor en els països desenvolupats. La manca d’inversió en salut mental està en franca desigualtat en relació amb el pressupost total de Salut. Per exemple abans de la Pandèmia per la Covid-19, a Catalunya el pressupost per la compra de serveis en salut mental, girava al voltant d’un 5% del pressupost total de Salut. Si tenim en consideració que una tercera part de les consultes a l’atenció primària de salut presenten simptomatologia de salut mental i que les persones amb trastorns crònics de salut mental ( incloses les addiccions) moren uns 15 anys abans de la seva població general de referència per malalties físiques, doncs, alguna mancança queda assenyalada.

L’accés a l’atenció està dificultat per l’estigma, i el tracte que moltes persones afectades reben. Moltes vegades, els primers estigmatitzadors som els professionals de la salut, sigui per excés de paternalisme o per una actitud de rebuig no explícita.

L’OMS, quin eslògan ha escollit?, doncs: «Salut Mental per tothom: fem-ho realitat», l’objectiu és el mateix amb altres paraules, no fos cas que ho diguem igual. I el lema triat per «Confederación Salud Mental España»? El següent: «la salut mental, un dret necessari. Demà pots ser tu». La frase, una de cada quatre persones patirà un problema de salut mental en el transcurs de la vida, ja està sent corregida en les publicacions més recents, indicant que està entre un 35% i un 45% de la població. El patiment emocional continuat i la situació postpandèmia encara ho poden empitjorar. Un món, desigual.