El sector de l’oci nocturn veurà satisfeta dijous, finalment, després d’una llarga i ruïnosa espera, la seva demanda de reobertura, a la qual el Govern català s’ha resistit fins ara per aconseguir rebaixar al màxim la circulació del virus i ampliar al màxim la vacunació abans de permetre que es reprodueixin les condicions altament afavoridores del contagi que es donen en una discoteca amb els clients bevent i ballant a poca o nul·la distància i desinhibits per l’alcohol. Aquest és un pas que calia fer perquè les empreses del sector estan en una situació extrema, el tancament està generant un fenomen de botellots inquietant i, finalment, cal trobar la manera de conviure amb el virus un cop la vacunació ha assolit uns nivells que, malauradament, ja no no creixeran substancialment. Tanmateix, el sector té ara una gran responsabilitat: cal controlar passis covid i identitats a les portes i cal garantir que les mascaretes es mantinguin posades a la pista de ball. Ambdues coses suposaran un gran esforç. Però si es pot entrar a qualsevol sala sense cap garantia i estar-hi lliurement sense cap barrera ni distància, l’escalada de casos està assegurada.