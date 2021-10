D’un temps ençà la inseguretat ciutadana es fa més i més palesa, fins i tot desperta interès mediàtic en alguna TV d’àmbit estatal, amb el neguit que això provoca als manresans i manresanes. No anem bé, i no perquè hi hagi més delinqüència, sinó perquè la percepció d’ inseguretat va en augment.

Fa uns dies el CAP dels Mossos de ABP, Enric Gerònimo, va detallar les xifres que expliquen l’evolució de la delinqüència en aquests primers vuit mesos de l’any en comparació amb els primers vuit mesos del 2019. Segons aquestes dades oficials, la delinqüència, en global a Manresa, ha disminuït un 5%. No tan sols això, sinó que històricament la Regió Policial Central és la segona Regió amb menys delinqüència del País per darrera la Regió Policial dels Pirineus. Però al comerç que han atracat, a la persona que han robat, no els consolen ni les dades estadístiques ni la posició en el rànquing de la delinqüència del País. I la percepció d’ inseguretat va creixent cada dia com taca d’oli que es va estenent.

Amb el repunt de robatoris violents d’aquest estiu, ho explicava Gerònimo, s’ha posat en marxa un operatiu coordinant agents de Policia Local i Policia Nacional (Operatiu Tremall) que ha permès tenir més presencia policial al carrer. Resultat, menys delictes que a l’agost del 2019. No hi ha dubte de l’efecte dissuasori immediat d’aquests operatius però que, ara com ara la manca d’efectius impedeix que sigui sostenible en el temps. Cal doncs demanar més policies locals? Segur, però la solució no només passa per tenir més agents. No és una solució immediata. Es necessita temps i diners.

Mentrestant s’ha de fer front a la situació. Evitar la delinqüència és un deure de l’Administració i l’Ajuntament és el primer responsable de la seguretat dels seus ciutadans i ciutadanes.

El sentiment d’ inseguretat depèn de molts factors, des dels temors difusos (foscor, indrets solitaris) a temors més concrets (carrers on les baralles, estrebades, etc. són més freqüents), també la degradació dels barris com ara el Centre Històric i l’incivisme, són factors condicionants. S’ ha d’actuar, evitar riscos i minimitzar aquest sentiment i percepció de por que té bona part de la ciutadania.

Els delictes no creixen exponencialment, com alguns volen fer creure, però la sensació d’ inseguretat sí i això és molt perillós perquè afavoreix el discurs fàcil i populista que ens porta a l’odi i ens allunya de la bona convivència i la cohesió social. Cal fer polítiques valentes, trepitjar carrer, conèixer pam a pam la ciutat i la realitat social de cada barri. Cal aplicar accions clares de prevenció, saber-les comunicar i empatitzar amb la gent.

En aquest sentit cal felicitar a la FAVM i agrair el pas fet les darreres setmanes amb la creació d’un comitè de seguretat. Un pas ferm que trepitja fort el carrers dels Barris dia a dia. Un pas valent i necessari.

Entitats socials, polítiques, cossos de seguretat i les Institucions han de sumar-s’hi.