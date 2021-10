La incorporació a la Policia Local de Manresa de quatre nous agents no podria arribar en millor moment, i coincideix amb una nova convocatòria de sis places que permetrà a la ciutat comptar amb un equip d’un centenar d’agents, xifra a la qual actualment no arriba, i que encara estaria per sota del recomanable per a un municipi de 80.000 habitants. La incorporació arriba en un moment en què l’acció de delinqüents multireincidents i de personatges incívics que creen mal ambient al carrer està provocant una sensació d’inseguretat que amenaça seriosament la cohesió social. No hi ajuda gens ni mica que una situació que és real -les estirades de bosses i de joies, els furts constants a certes botigues, les bronques al carrer protagonitzades per gent èbria que intimida els vianants- sigui barroerament exagerada i presentada amb accents de film de terror per certes televisions estatals. En aquest clima, la incorporació de quatre efectius no suposarà cap canvi substancial, però és un pas endavant. La població espera que la policia tingui els indesitjables a ratlla. El problema és molt complex i amb això no n’hi hauria prou, però ajudaria.