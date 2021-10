Quan a l’ajuntament de Manresa li convé promou processos participatius com el que s’està efectuant aquests dies en relació a la transformació del carrer Guimerà. Quan a l’ajuntament de Manresa no li convé aleshores ignora els processos participatius com el de la transformació –i destrossa– del jardí de la residència geriàtrica de la Font dels Capellans.

Aplaudeixo que s’efectuïn consultes ciutadanes però tanmateix per tal que siguin eficaces cal convocar-les amb el degut rigor. I escoltant a entitats, ciutadans/es, i al veïnat del carrer Guimerà l’opinió coincident és que aquest procés grinyola considerablement.

S’han efectuat sessions informatives, enquestes a peu de carrer i una consulta via «online». Molt bé, m’agradaria tornar a aplaudir però la metodologia emprada m’ho impedeix.

M’explico. Només s’han ensenyat dues fotografies parcials de com quedarà el carrer Guimerà una vegada transformat en illa de vianants. Una foto on hi passa el bus i una altra foto sense que hi passi el bus. Cap altre document gràfic ensenyant com quedarà tot el carrer segons les dues propostes. Cap mostra del tipus de paviment que ha de substituir l’asfaltat, ni tampoc del mobiliari urbà a instal·lar (bancs, papereres, jardineria...), ni la ubicació de les taules d’algun bar que hi ha per allà, etc.

Si a aquesta manca de documentació s’hi afegeixen altres «dificultats tècniques» aleshores la fiabilitat del resultat del procés participatiu és força qüestionable.

Em torno a explicar. Vaig assistir a la sessió presencial del Consell de Districte de Ponent i una anomalia tècnica amb la projecció va dificultar la visualització del que el regidor d’urbanisme explicava. Les opinions dels assistents (érem 12 persones en un sector on n’hi viuen 20.000) van consistir en el dilema de bus sí o bus no. De fet no disposàvem d’altres elements per debatre.

A la sessió informativa se’ns va assabentar que podíem accedir a la «web» de «Decidim Manresa» per contestar l’enquesta. I així ho vaig fer. Bé, vaig intentar fer-ho. Després de registrar-me vaig passar a la següent pantalla on es demanava registrar-se de nou, però ara amb un «àlies» (tal qual) de 20 caràcters. Com m’ho va rebutjar vaig decidir anar al carrer Guimerà per contestar directament als enquestadors.

El divendres 24 de setembre a les 17h vaig passejar-me amunt i avall pel carrer durant una hora a la recerca d’algun enquestador. Com no vaig trobar-ne cap vaig tornar-hi l’endemà al matí també sense èxit. Vist el resultat vaig desistir i vaig considerar que ja havia expressat la meva opinió a la sessió d’informació.

Resum final : amb les dades que conec, i fent números, dubto que el percentatge de la resposta ciutadana arribi al 3% (calculant a partir dels 18 anys). M’agradaria equivocar-me, però segons quina sigui la participació el seu resultat vinculant serà força discutible.

Per cert, ja que l’Ajuntament vol fomentar la participació ciutadana aniria bé que l’Alcalde es dignés a contestar les instàncies que se li fan arribar. Almenys per educació !