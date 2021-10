La mort d’en Jordi Comellas em va deixar trasbalsat. No tenia notícia de la seva malaltia tot i que la pandèmia ens havia acostat perquè, de forma casual, coincidíem sovint en les meves passejades pel passeig del Riu, on ell «caçava» amb aquell pesat teleobjectiu blauets o pigots verds. El tema recurrent de les nostres converses era la capacitat de la natura de sorprendre’ns amb l’adaptació de les espècies a les situacions canviants. En recordo ara dues, la primera arribada dels bernats pescaires a les nostres contrades ja fa uns quants anys, o l’aparició d’una colònia d’esplugabous que menjava a l’escorxador de Mafrica, fa uns quants mesos.

La seva preocupació per l’ecologia ve d’antic i aquest fet que recordo clarament ho pot il·lustrar. L’estiu de 1986 va tenir lloc el segon gran incendi forestal de la comarca que va commoure la societat catalana en afectar molt la muntanya de Montserrat. Fins aleshores els incendis no eren considerats un gran problema, però aquell, a més de ser gran, va afectar «l’ànima sentimental» de la nació catalana, fins al punt que va desencadenar esdeveniments importants que donarien lloc, per exemple, a la llei forestal catalana de 1988. A Manresa vaig comptar-me entre els animadors de les naixents Agrupacions de Defensa forestal (ADF) i la tardor de 1986 vàrem convidar Ramon Margalef, considerat internacionalment el pare de la ciència ecològica, a la Casa de la Natura «la Culla», on ens reuníem les ADF, per tal que l’eminent doctor donés rellevància a la nostra incipient acció social. En acabar la seva xerrada sobre la importància dels ecosistemes forestals, en Jordi, exercint de periodista, li va demanar si, seguint per aquest camí, els homes destruirien el planeta. El professor, molt amablement, va respondre que hi ha més probabilitats que la Terra sigui destruïda per l’impacte d’un meteorit que pels humans, però aquest fet no treu que l’espècie que es considera més intel·ligent mostri tanta estupidesa com per causar la desaparició d’altres espècies amb les quals comparteix la grandesa de la vida, i posar en perill la seva pròpia pervivència.

Trenta-cinc anys després, s’ha fet palès que hauríem necessitat molts més apassionats per la natura, com el Jordi, per evitar que l’estupidesa del sistema, que tan sols persegueix l’enriquiment d’uns quants, ens hagi dut a les portes de l’apocalipsi climàtica.