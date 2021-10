La covid és una malaltia que es contagia molt principalment en interiors, i això ha fet que els bars hagin trobat en les terrasses una via d’escapatòria per mantenir un mínim d’activitat en els mesos en què les restriccions han estat molt severes. Els ajuntaments han encertat a permetre que aquells establiments que estan situats en un carrer amb espais amplis puguin ocupar una part de la calçada, perquè el més important era donar oxígens als negocis alhora que s’oferia als ciutadans un espai relativament segur on mantenir un contacte social seriosament limitat. Tanmateix, l’epidèmia ha entrat en una nova fase i ara els ajuntaments es plantegen què fer amb les taules situades a les calçades. Cada cas haurà de ser estudiat per separat. Com a criteri general, és segur que caldrà posar ordre, exigir un mínim de condicions estètiques i eliminar les terrasses situades en llocs inversemblants. Però com a criteri general, tindria sentit considerar que és millor destinar el carrer a les persones que als cotxes aparcats, i que l’aire lliure continuarà sent durant molt temps més saludable que els interiors tancats, i molta gent les preferiran.