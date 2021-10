Desconec si no han vist mai l’escena, força còmica, que es produeix als parlaments anglosaxons després d’escollir el seu president, ells en diuen «speaker». Dos companys el porten fins a la presidència arrossegant-lo. La tradició neix de segles enrere quan l’«speaker» era qui anava a informar el rei i, com que sovint les notícies no li agradaven, el feia decapitar. Com és de suposar ningú volia ser-ho.

Aquesta setmana hem sabut que el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional, per cinc a quatre dels seus membres, l’acord de la Mesa del Congrés del 19 de març de 2020, «suspender el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara hasta que la Mesa levante la suspensión» considerant que s’havia vulnerat l’article 23 de la Constitució referen al dret de participació política. Poc més en sabem, els arguments de la sentència i els vots particulars encara no s’han fet públics.

Segur que quan la llegim ho podrem entendre millor, però avui, aquesta resolució s’assembla més a una de la Santa Inquisició que a la d’un tribunal de garanties. Oimés, quan en el poc que han comunicat es fonamenta en «el Estado de alarma... no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado...» L’argument té la força que li vulguem donar, però en aquest cas és una contradicció amb les actuacions del mateix tribunal. Tres dies abans, el 16 de març, el Tribunal Constitucional va prendre la mateixa mesura d’interrupció de terminis i els fets demostren la inactivitat, atès que van passar més de tres mesos fins que dictés la següent sentència.

El Congrés va estar una setmana inactiu, fins que va poder implementar el vot telemàtic. Dues sessions plenàries al març, quatre a l’abril, 16 comissions de Sanitat de les 80 que hi va haver... en demostren l’activitat. Pot dir el mateix el Tribunal Constitucional? És cert durant divuit dies hàbils van ser interromputs els terminis de presentació d’esmenes i demés tràmits parlamentaris. Però no és menys cert que es van respondre en aquests 18 dies més de mil preguntes per escrit dels diputats, i el govern cada dues setmanes era present a l’hemicicle demanant la preceptiva convalidació dels diferents decrets llei que ens van permetre mesures davant una situació excepcional.

El súmmum de la contradicció arriba quan la resolució de tancar va ser demanada, per escrit a la junta de portaveus, per la representant de Vox, atès que al seu líder li havien detectat la covid i estaven en quarantena i, poc després, van ser ells els qui van presentar el recurs davant de TC. No sé si el millor Dalí hauria estat capaç d’imaginar l’escena d’una Macarena Olana, que va ser qui va firmar la petició per part de Vox, demanant la dimissió de la presidenta, per haver-li fet cas.

A Meritxell Batet, una dona que cada dia dignifica la institució, li demanen la dimissió per vetllar per la salut dels diputats i treballadors de la institució. El món al revés.