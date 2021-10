Aquest cap de setmana tindrà lloc a Manresa una commemoració insòlita: els 50 anys (+1, per culpa de la pandèmia) de la Comissió de Promoció Política (CPP), que més endavant va adoptar el nom d’Unió Socialista del Bages (USB). A la primeria de 1970, per tant encara en ple domini franquista, la CPP va ser una vivència interessant, a través de la qual un bon grup de persones joves va posar-se a treballar en diversos àmbits, amb uns plantejaments democràtics, progressistes i catalanistes. No era pròpiament un partit polític, que, d’altra banda, encara no eren legals en aquell moment. Però actuant a l’ombra i en la il·legalitat, sí que es van superar clarament els límits d’una època en què només eren permeses les activitats exclusivament culturals. L’organització, tant de la CPP com després de la USB, va ser molt descentralitzada i es basava en un equip de coordinació i en grups de treball diversos i autònoms: joves, barris, mestres, cultura, comarca, etc., a més de tenir representants en organismes de contacte i col·laboració política, com l’Assemblea del Bages o la Comissió de Solidaritat. Però en acostar-se l’any 1975, la situació política del país va anar canviat de pressa. Abans i tot de la mort del dictador, els partits polítics es van anar organitzant i aviat es van fer visibles i van poder actuar lliurement. La USB ja no tenia gaire sentit i els seus membres es van anar repartint en afiliacions polítiques diverses. Però en va quedar el convenciment que l’experiència havia estat positiva i ara, 50 anys després, ha semblat que valia la pena de recordar-la.

Evidentment, l’actualitat política de la setmana ha passat sobretot per la decisió de la justícia italiana de deixar lliure definitivament el president Carles Puigdemont, tal com era d’esperar. La nova fallida de Pablo Llarena, que sempre ha fracassat fins ara, no és estranya i no va sorprendre gens els mitjans de comunicació catalans, que ja la preveien. Però els de Madrid han estat fent tota mena d’equilibris per no reconèixer el fracàs reiterat de Llarena i han donat tot el relleu a la promesa del líder del PP Pablo Casado, d’anar a buscar Puigdemont a l’últim racó d’Europa i portar-lo fins al Tribunal Suprem. El fet és que Carles Puigdemont torna a ser lliure i que la premsa estrangera ho ha vist com una desautorització més de la justícia espanyola, que d’altra banda ha estat requerida reiteradament per la Comissió Europea per tal que s’acabi el bloqueig polític que afecta la renovació del Consell General del Poder Judicial, pendent des del 2018.

Aquests darrers dies ha passat molt desapercebuda una informació econòmica de molt relleu polític: la diferència entre allò que l’Estat ha pressupostat en inversions a cada comunitat i el que realment hi inverteix. La qüestió és complexa però el resum és ben clar: del total que l’Estat havia pressupostat invertir a Catalunya el 2021, en el primer semestre només s’ha executat realment el 13,3%. Segons els comentaristes econòmics, és normal que la inversió real sigui més gran en el segon semestre que en el primer, però la xifra contrasta amb el grau d’execució a la comunitat de Madrid, que en mig any ja sobrepassa el 41 % del pressupost anual. Com que el dèficit d’inversions estatals a Catalunya ja és crònic, caldrà estar a l’aguait per veure com evoluciona durant aquest any 2021.