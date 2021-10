La relació sentimental entre el bisbe emèrit Xavier Novell i la seva xicota Sílvia Caballol ha creat indignació entre feligresos i ha fet córrer rius de tinta. Som al segle XXI, ja no hi ha analfabets i hauríem d’entendre que el celibat no és una llei divina, és una llei eclesiàstica basada en interessos.

Sense cap mena de prova fiable, el celibat va ser implantat perquè diuen que Jesús era un home cèlibe. Res d’això. Casat o no, Jesús va estar sentimentalment unit a Maria Magdalena. La llei mosaica dels jueus és ben explícita al respecte: «Un home solter no pot ser mestre».

El papa Plagio II no es va ficar amb els sacerdots casats, mentre ells no passessin a les seves esposes i fills les propietats de l’Església.

L’any 719 el papa missioner va informar el papa de Roma que a Alemanya quasi cap bisbe o sacerdot eren cèlibes.

En el concili d’Aix-la- Chapelle els bisbes van admetre que en convents i monestirs realitzaven avortaments i infanticidis per encobrir cardenals, bisbes, sacerdots i monges que es dedicaven a practicar sexe, òbviament sense respectar el celibat.

El papa Urbà II en el concili de Piacenza va prohibir el matrimoni i donà dues opcions als bisbes i sacerdots casats: pagar un tribut a les arques papals o vendre com a esclaves les seves esposes i amants.

El segle XV, època de la transició, el 50% dels sacerdots eren homes casats i acceptats per la gent. Va ser en el segle XVI quan l’Església es va interessar per defensar el celibat.

L’Església catòlica prohibeix a bisbes i sacerdots que es casin, però no té hienes per controlar que compleixin el celibat i encara menys que s’abstinguin de tenir relacions sexuals. No ens enganyem: cardenals, bisbes, sacerdots i monges tenen les mateixes necessitats que qualsevol mortal, i sota les vestidures de clergues i monges hi ha uns atributs sexuals; masculins o femenins...