Volem ser un Govern municipalista i més proper als ajuntaments. Aquest és un dels objectius que ens hem marcat des del Departament de la Presidència i no volem que es converteixi en un simple eslògan. Volem escoltar la veu del món local i fer-los partícip de les decisions de país. Hem de construir el màxim de consensos i ser aliats en tots els camins. Hem de teixir més aliances. Vaig ser alcaldessa de Santpedor durant dotze anys i conec perfectament les inquietuds dels consistoris, que són les institucions més properes a la ciutadania i les que tracten dia a dia amb els veïns i veïnes. En aquests primers mesos de legislatura hem intentat demostrar i cultivar aquest tarannà de proximitat. Hem fet més de trenta visites territorials i compartit experiències amb alcaldes i alcaldesses; hem convocat les comissions bilaterals amb Barcelona o l’Aran per coordinar-nos en grans projectes; estem posant les bases de la nova Llei de Governs Locals, etcètera.

I ara el Govern hem fet un pas més. El Consell Executiu d’aquesta setmana ha aprovat un fons extraordinari addicional per a les administracions locals de 100 milions per pal·liar els efectes de la crisi de la covid-19. És obvi que la pandèmia ha afectat milers i milers de persones i de negocis del nostre país, però també ha perjudicat (i molt) els comptes públics dels ens locals, que han vist reduïda la seva recaptació i han hagut de fer front a moltes demandes de la ciutadania. Aquests 100 milions seran unes ajudes directes que el món local podrà fer servir per a les seves necessitats més urgents i que se sumaran a 20 milions més d’un altre fons covid-19 extraordinari de l’exercici anterior.

Han estat (i encara són) uns mesos complicadíssims per a tothom i la Generalitat ha estat sempre al costat de la gent, encara que s’han hagut de prendre mesures bastant doloroses. Com va dir el president Pere Aragonès, en el debat passat de Política General al Parlament, tot i les limitacions pressupostàries i competencials que tenim, el Govern vam poder evitar que el sotrac econòmic fos més profund abocant més recursos que cap altre executiu autonòmic als sectors més afectats per la pandèmia; i vam evitar que les empreses afectades per la crisi haguessin de tancar, ajudant els autònoms i les treballadores i els treballadors.

Els ajuntaments són una pota essencial del nostre país i aquest Govern continuarem treballant colze a colze amb ells perquè el país som totes i tots i l’única manera d’avançar en les quatre grans transformacions que estem impulsant des de la Generalitat (democràtica, social, verda i feminista) és fer-ho plegats amb el món local.