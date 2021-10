Un jove ric observant fidel de la religió jueva demana a Jesús què ha de fer per aconseguir la vida eterna. Jesús li respon que vengui tot el que té, ho doni als pobres, porti la seva creu i el segueixi. El jove se sent incapaç. S’allunya amb tristesa perquè està aferrat als seus béns. Jesús se’l mira amb amor. Jesús no en té prou amb la fidelitat a les lleis religioses si no va acompanyada de despreniment i entrega als necessitats. El xicot estava lluny d’estimar sincerament Jesús i el proïsme. No era capaç de compartir el que tenia. Crist li proposava canviar riqueses temporals per unes altres de més gran valor i eternes. Jesús no condemna les riqueses per si mateixes. Tenia amics com Josep d’Arimatea i Nicodem que eren rics. Maria Magdalena l’ajudava amb els seus béns. El que Jesús condemna és l’aferrament al diner que porta a oblidar el que és veritablement important. En una altra perícope Jesús diu a un avar: «Neci, aquesta mateixa nit et reclamaran l’ànima i tot el que has acumulat per a qui serà?». De què serveixen totes les coses materials que puguem tenir si no les podrem gaudir més enllà de la mort? És molt més difícil l’entrada al cel si les riqueses es converteixen en una idolatria. Per això Jesús diu que és més fàcil que un camell entri per l’ull d’una agulla que un ric entri al Regne del cel. També diu que no es pot servir dos senyors, que no es pot estimar Déu i el diner. Seguir Jesús és incompatible amb tenir altres ídols. No podem tenir el cor aferrat a les coses d’aquest món. Les riqueses han de ser un mitjà més per servir millor Déu i el proïsme. Sant Ignasi va dir (resumeixo) que la persona humana va ser creada per lloar Déu i salvar la seva ànima, i que tot el que hi ha a la Terra és creat perquè l’ajudi a aconseguir aquests objectius, que s’ha de valer de les coses si l’ajuden a aconseguir-los i s’ha d’apartar de les que l’allunyin d’aquesta finalitat. Jesús també diu al jove que si el vol seguir haurà de portar la seva creu (símbol de mort). Vol dir que haurà de fer morir el que no agradi a Déu. S’ha de rebutjar tot el que s’interposi entre nosaltres i Ell. De què serveix guanyar el món sencer si es perd l’ànima? Els deixebles es deien: I qui es podrà salvar? Jesús va respondre: «Per a les persones és impossible, però a Déu tot li és possible».