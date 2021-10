El que més m’agrada és reparar els objectes, entendre el seu funcionament intern, restaurar-los amb les eines o amb les pròpies mans». Aquesta frase és d’un jove aspirant a mecànic que fa poc vaig tenir el plaer d’entrevistar per a aquest diari. Mentre l’escoltava, pensava en com són de reveladores les seves paraules, que traspuen amor envers el treball manual, en un món en què l’entorn virtual guanya terreny.

Ell és un de tants joves que aquest curs han decidit encaminar-se cap als cicles de formació professional, una opció educativa que ha guanyat pes a les comarques centrals amb un total de 4.069 alumnes matriculats a grau mitjà i 2.699 més a grau superior, segons les dades facilitades pels Serveis Territorials d’Educació el 9 de setembre. Malgrat que la demanda d’enguany ha estat excepcional, els gremis dels oficis més tradicionals alerten de la mancança de professionals qualificats. I és que fa temps que les feines més artesanals han caigut en desprestigi malgrat que presenten un ventall d’oportunitats laborals. En aquest sentit, els portaveus de sectors com el de la metal·lúrgia, la construcció o l’electricitat posaven de manifest en un reportatge publicat a aquest mitjà (vegeu l’edició de l’1 d’octubre del 2021) la necessitat de fomentar la cultura menestral des dels centres educatius i despertar noves vocacions.

D’espais pràctics n’hi ha a les escoles, però aquests són insuficients, si més no ho eren en l’època en què vaig cursar els estudis secundaris. Recordo amb especial tendresa aquelles sessions en què apreníem a treballar amb materials nobles, com ara la fusta. En aquelles estones, es produïa un intercanvi de papers fascinant, ja que molts d’aquells alumnes que flaquejaven en les assignatures més teòriques brillaven a l’hora d’emprar el martell, la serra d’arc o les tenalles. Potser, si els estudiants amb més habilitat gaudissin de més espais per desenvolupar-se o fins i tot si tinguessin l’oportunitat de practicar des de ben joves en tallers professionals, tot recuperant la figura de l’aprenent, es facilitaria l’entrada de noves fornades de treballadors en aquells àmbits que més ho necessiten.

Dins el context digital que ens envolta, els tècnics capaços d’interpretar els circuits interns de la tecnologia cada vegada seran més imprescindibles. «Si un s’hi acosta, és un món fascinant en què la intuïció i la destresa hi juguen un paper important». Amb aquesta frase, el jove citat al principi concloïa la conversa, sense deixar de mostrar una dosi d’optimisme a l’hora de parlar dels oficis de tota la vida, «que aviat estaran a l’ordre del dia perquè, en aquest món, tot torna».