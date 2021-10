Molts pensaran que els independentistes som bitxos rars, uns pobres il·lusos a qui polítics perversos ens han rentat el cervell amb el català, la senyera i la ratafia.

I la prova de què no estem bé del cap és voler marxar d’aquest regne de xauxa, el més modern, democràtic i «chachi» del món, on tot és festa i es lliguen els gossos amb llonganisses.

Però el que ens passa és que estem tips que això segueixi essent el «xiringuito» de Franco, ja que tenim el model d’Estat que ell va dir, la constitució que els seus còmplices van voler, el seu exèrcit, la seva policia, els seus jutges, els seus polítics, els seus periodistes...

L’únic que volem és viure en un país normal, on el model d’estat el decideixi la sobirania popular i no un dictador assassí, on regni la llibertat i on la democràcia sigui respectada, fins i tot quan els resultats no ens agradin.

Volem un país que castigui als colpistes traïdors, no que els faci cap de l’Estat; que jutgi als lladres, no que els permeti fer partits polítics; que persegueixi als violadors, no que els nomeni marquesos, i que no li doni medalles als torturadors.

Volem un país que jugui net, sense necessitat de clavegueres de l’Estat; on no es persegueixin les idees polítiques, perquè la divergència és essencial pel progrés; amb Parlaments on es pugui parlar de tot, perquè no se li tingui por a les paraules.

Un país on els jutges imparteixin Justícia i no li facin la feina bruta a una classe política mediocre i covarda; on els polítics arribin a la política amb algun coneixement i expertesa més enllà dels seus anys de militància.

En fi, no busquem xauxa, amb un país normal ens conformem.