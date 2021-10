Manresa s’ha convertit aquesta setmana en la Ciudad Juárez de Catalunya. La terra sense llei on la violència ha esdevingut el pa de cada dia. Els manresans no gosen sortir de casa ni anar pel carrer per por. Ho explicava una efectista crònica del programa Cuatro al día amb el titular «Perilloses bandes de delinqüents a Manresa». En un tema tan sensible com aquest és important no caure ni en un extrem ni en l’altre, perquè en tots dos casos segurament que s’erraria. Ni es pot menystenir que hi ha hagut un increment dels casos d’estrebades i de violència gratuïta –la majoria de vegades entre els mateixos violents, però que igualment no és gens agradable i genera inseguretat–, ni tampoc no es pot admetre el retrat que va oferir de la ciutat el programa televisiu, segons el qual «les baralles violentes i els robatoris estan a l’ordre del dia» i «els veïns estan totalment desesperats i ja no saben què fer». Al vídeo s’hi veuen en bucle escenes enregistrades d’actituds violentes al carrer a una velocitat supersònica mentre de fons sona una música efectista. Parla d’un neguit constant i de dues bandes que tenen dominada la ciutat, que, diu la noia amb el micròfon a la mà desplaçada al lloc dels fets, «es mouen sobretot per aquesta zona». Quina? Sembla el carrer de Sant Andreu –pendent fa anys d’una urbanització que no arriba– però costa concretar perquè la imatge dura pocs segons. Un reportatge com aquest no es pot entretenir en els detalls perquè el que necessita és un ritme trepidant i mostrar la gent de mig cos en avall per donar a entendre que no vol que se la reconegui perquè està terroritzada, malgrat la mascareta que els tapa la cara o que posar-se d’esquena seria igual d’útil per salvaguardar-ne la identitat. Un veí assegura que les punyalades s’han convertit en una cosa normal. Assenyalen els indocumentats, els exmenors que ja ningú no tutela. Un tema que també va aparèixer a l’entrevista que va fer aquest diari al regidor de Seguretat Ciutadana amb un ritme més reposat i sense música de fons. Quan els gossos lladren és que alguna cosa senten, sí. Manresa dona per fer un reportatge que la converteix en el Bronx, no. Com a curiositat, durant tot el reportatge al canal esmentat hi havia sobreimprès al lateral superior dret de la pantalla l’anunci de la pel·lícula que feien aquella nit. Venganza, de Liam Neeson. Si algú es va deixar convèncer pel retrat apocalíptic i va veure després la pel·lícula de l’exagent especial Bryan Mills, segur que va pensar que era un tòtil avorrit, en comparació.