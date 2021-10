Els pressupostos per al 2022 han de garantir la recuperació econòmica i social després de la patacada que ens ha clavat la pandèmia. La governabilitat és essencial per poder tirar endavant tants projectes anunciats, tantes millores que depenen de la milionada que ha de venir de fora, si res no ho impedeix. PSOE i ERC es busquen per necessitat, doncs.

Pedro Sánchez sembla comptar amb el vistiplau dels dirigents europeus perquè no li falti de res, i els que són més reticents a donar un xec en blanc a un país líder en mandataris corruptes filaran prim la gestió que faci dels ajuts concedits al govern més progressista de la història. Només la xacra del funcionament de la justícia espanyola, repetidament requerida a posar-se al dia amb la dels països europeus on la separació de poders és real, pot emboirar l’horitzó de progrés que dibuixa emfàticament el cap de l’executiu. Hi ha gent sàvia que l’adverteix que pot tenir algun disgust si no s’afanya a corregir aquest dèficit tan flagrant, comprovat una vegada més amb la persecució política del president Puigdemont, i la minoria nacional que representa, per part del poder judicial espanyol. Tanta insistència a circular en direcció contrària no fa cara d’acabar bé, li diuen, i l’avisen del precedent que pot suposar l’enfrontament descarat de la judicatura polonesa amb la Justícia europea i el Tractat de la Unió. Tanmateix, davant dels socis europeus, Sánchez viu dels indults induïts que va concedir hores abans que li toquessin la cresta, i de la famosa taula de diàleg/negociació que dona aparença de voler resoldre el problema polític que cou a Europa. El que està per comprovar és si tant bla-bla-bla conciliador no acabarà en aixecada de camisa a tutti quanti.

Quina és la darrera intenció del PSOE en l’afer català? Diu que necessita pactar amb ERC els pressupostos, però li pren el pèl amb l’aeroport, amb Rodalies, amb la llei de l’audiovisual, amb la negativa a parlar del que és essencial, i amb l’ofensa moral que és dir que a la comissaria de Via Laietana es va defensar la democràcia. Per molt que matisin, el dia que tornin a seure no sembla que l’interlocutor català tingui motius per a la confiança. Fins i tot podria interpretar-se que la intenció del PSOE és no pactar amb ERC, perquè trencar amb els catalans l’enforteix de cara a les eleccions, que ja seran a tocar dos anys després de la comèdia negociadora. El dubte és saber si els partits catalans també ens aixequen la camisa amb tanta batussa per la taula, i després obvien el tema en el debat al Parlament...

Tots els polítics, tots, haurien de saber que per governar bé s’ha de tenir credibilitat, i que els Borbons no són cap bon exemple.