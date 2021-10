L’Ajuntament de Berga va creure en uns empresaris locals per salvar l’hotel de la Caserna i l’hostatgeria de Queralt i l’ascensor. Els empresaris van confiar en la paraula de l’Ajuntament de Berga, que els va prometre ajuts, i alguns mai no van arribar, i van constituir una empresa, Inberga Tur, que es va adjudicar un concurs per a la concessió de tot plegat. Entre els empresaris no n’hi havia cap que fos pròpiament del món de l’hoteleria i la restauració, però van fer l’intent. Alguns d’aquests, també és cert, hi van veure més una oportunitat de negoci propi que no pas col·lectiu. La gent del capital va fer inversions, hi va posar diners, però tot i que les xifres eren importants, no van ser suficients per remuntar l’hotel, que es va haver de refer interiorment de cap a peus, i per portar el negoci a Queralt. Inberga Tur, l’hotel de la Caserna i Queralt, ha estat un fiasco i per això ha acabat en concurs de creditors. Però, amb tot, fins i tot l’Ajuntament cupaire, que havia dit als quatre vents que no pagaria, ha vist que per tancar el tema calia ser justos i aportar els diners que pertocaven. Només cal esperar que l’acord d’ara obri un futur més bo.