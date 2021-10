Fa 24 hores els lectors d’aquest diari van veure publicat un article sobre el relleu, anunciat, entre Josep Tarín i Valentí Junyent al si del departament de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Per ser fins, l’afer es pot qualificar de poc estètic, tot i que amb el rerefons permanent d’una batalla fratricida entre Junts x Cat i PDeCAT embruta qualsevol situació com aquesta. Tarín i els responsables de la seva formació al Bages, el PDeCAT, anunciaven una imminent intervenció de Tarín i Junyent per aclarir la situació, tot i que el segon està intranquil en aquests relleu. Ahir es va saber que Josep Tarín havia estat condemnat per un afer urbanístic del seu municipi (i ho poden llegir a la pàgina de Fet divers de l’edició d’avui). És un any i mig de presó, que si no té antecedents no li suposarà ingressar en un centre penitenciari, i una inhabilitació de 9 anys, el que a la pràctica suposa el final de la carrera política de Tarín. Com que la sentència es pot recórrer és imprudent anar davant dels jutges. Ara, tornant a l’estètica, el PDeCAT i el Govern de la Diputació no poden llançar pilotes fora.