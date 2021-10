Després de deu anys pagant un IBI en la franja més alta del tipus disponible, l’Ajuntament de Moià l’ha rebaixat i els ciutadans de la vila pagaran el proper exercici uns 135.000 euros menys. Repartida entre tots els propietaris d’immobles, la rebaixa suposarà una millora individual molt petita, però té molta importància pel que suposa del canvi de tendència i de política. El resultat financerament catastròfic de la gestió de Josep Montràs (per la qual va seure al banc dels acusats) va deixar el poble en una situació de fallida econòmica que ha obligat els governs posteriors, encapçalats per Dionís Guiteras, a aplicar una austeritat extrema. En sis anys s’han eixugat vuit milions de deute amb l’Estat. Ara, es comença a visualitzar el resultat d’aquest esforç. Després de deu anys, Moià comença a tornar a una pressió fiscal més semblant a la dels municipis de l’entorn. Amb tot, el temps d’austeritat ha suposat ajornar inversions que ara caldrà posar al dia. L’Ajuntament continuarà necessitant diners per recuperar el temps perdut. Però el temps d’excepció, feliçment, va quedant enrere.