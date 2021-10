Vull fer unes puntualitzacions a l’article que es va publicar a Regió7 el dimecres, 8 de setembre, i que feia referència a «al desacord entre partits a Castellnou deixa a l’aire el futur de l’edifici Montserrat».

Crec just que es demani a la Generalitat o a la Diputació de Barcelona un arquitecte que faci la valoració d’aquest edifici que considero que seria el més just i independent.

Com a exalcalde i tècnic responsable d’aquesta sala fins que es va tancar, a causa de la meva renúncia a l’alcaldia, vaig complir escrupolosament el Codi Tècnic i totes les mesures de seguretat amb informes de certificat de solidesa i projecte d’activitat. També es disposa d’un document d’emergències de protecció civil per un aforament de 250 persones i que no requereix pla d’autoprotecció.

Diu l’informe que la prova de càrrega amb dues piscines d’aigua a petició de l’aparellador municipal al paviment de la sala gran i la zona de l’edificació original «es considera aquesta estructura acceptable». Sobre la «zona d’edificació original» l’arquitecte considera aquesta estructura «acceptable». Diu també, que la instal·lació de sanejament «es considera correcte». Continua l’extens informe sobre la protecció contra la humitat i diu que l’edifici no presenta problemes d’humitats i «no és prevista l’aplicació de cap tractament».

Afegeixo que el pressupost municipal aprovat el 2012 hi havia una partida de «Climatització sala gran, legalització instal·lació elèctrica i instal·lació elèctrica planta pis». El pla xarxa de governs locals 2012-2015, subvencionat per la Diputació de Barcelona, era «rehabilitació de les cobertes i nova instal·lació elèctrica amb un import de 130.000 euros».

Amb data de febrer del 2019, l’alcalde ho valora segons informa del tècnic municipal amb 801.500 euros i ara un altre informe ho valora amb 1,5 milions, demano quin dels dos és fiable.

Els aluminis i vidres de tot l’edifici els va encarregar el tècnic municipal a una empresa de total solvència i disposa de fusteria d’alumini i vidres amb càmera.

En resum, crec just que l’equip de govern hauria d’haver tingut en compte la meva experiència i no desfer tot el que vaig fer en la meva etapa com a alcalde.

Tot l’exposat està a disposició dels veïns que vulguin revisar aquesta documentació d’un edifici que s’ha demostrat que l’actual ajuntament no vol recuperar.