L’illa de vianants del carrer Guimerà i els canvis en la mobilitat que això comporta no es poden analitzar com un fet aïllat sinó en un entorn urbà més ampli.

El canvi dels eixos comercials a illes de vianants va començar a Manresa pel Nucli Antic, amb l’eix comercial del carrer del Born, Plana de l’Om, carrer Nou, i les seves continuïtats al carrer Sant Miquel, Sobrerroca i, posteriorment, Alfons XII, actual avinguda de la República.

L’àrea comercial del Nucli Antic cal consolidar-la i reforçar-la com a part de l’estratègia de recuperació del nostre Centre Històric. En aquest moment, Sobrerroca i Sant Miquel estan patint el tancament de molts establiments i ens cal revertir la situació.

Cal eliminar al màxim qualsevol barrera física entre l’eix comercial del Guimerà i l’àrea comercial del Nucli Antic, i això comporta la gradual transformació en illes de vianants i reformulació funcional de la plaça de Sant Domènec com a espai central de referència de la ciutat i cruïlla de distribució tant d’aquests eixos comercials com del tram inicial del passeig de Pere III, el nostre major exponent de plataforma de vianants, de caire més lúdic i vivencial.

L’operació del carrer Guimerà, absolutament necessària, és tan sols un pas previ a la reconversió de Sant Domènec per als vianants, eliminant d’una vegada la línia fronterera que per als manresans representa l’antic traçat de les muralles, la ciutat nova i la ciutat vella.

Cal una plaça de Sant Domènec per a vianants des de la Muralla del Carme a la de Sant Francesc, amb paviment de calçada única i molta restricció viària. En aquest sentit cal reduir gradualment el pas de vehicles per Sant Domènec, eliminant progressivament el trànsit per l’eix històric carretera de Cardona/carretera de Vic, propiciant els girs de retorn i les parades del transport públic a les muralles de Sant Francesc i del Carme.

Per l’exposat fins ara no seria coherent mantenir el pas del bus pel carrer Guimerà i el seu trànsit obligat per Sant Domènec, per ser un fet incompatible amb la reducció gradual del trànsit a la plaça.

Mirant enrere, ningú es pot imaginar que mantinguéssim el pas d’autobusos pel carrer del Born venint de l’estació del Nord, per molt que aquest fos el camí directe al centre de la ciutat. Tampoc, i salvant les distàncies, imaginar-se l’avinguda Carlemany d’Andorra, o la Roca Village passant-hi autobusos pel mig. Si volem un espai tranquil de vianants per enfortir el comerç, no sembla adient assumir el risc per la seguretat que comporta el pas d’un autobús cada 10 minuts. Amb parades a plaça Espanya, Muralla del Carme i Ctra. de Cardona/Muralla de Sant Francesc, queda garantit tant l’accés al Guimerà com als eixos comercials del Nucli Antic. No ve de 100 metres.

L’urbanisme és una disciplina complexa que ha de resoldre, entre altres molts factors, el transport públic i la mobilitat, però no podem capgirar els valors absoluts i condicionar el fet que el transport públic sigui el factor determinant d’una opció urbanística, d’un model de ciutat. Si optem per una illa de vianants, fem-ho de veritat.