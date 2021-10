Xavier Novell no deixa de sorprendre. Ja ho va avisar quan va ser nomenat bisbe de Solsona, el desembre de l’any 2010. En els seus inicis res feia pensar que, 11 anys després, la seva trajectòria al capdavant de la diòcesi solsonina acabaria d’aquesta manera, amb un argument digne d’un spin-off de l’aclamada sèrie The Young Pope. Ja és oficial que Novell i la seva parella, la psicòloga i escriptora de novel·les eròtiques surienca, Sílvia Caballol, volen casar-se. De moment, només ho poden fer pel civil i, sense temps per perdre, ja han iniciat els tràmits corresponents al registre civil de Súria, la localitat de Caballol. La burocràcia sol pecar de ser lenta, però el casament entre l’encara bisbe i l’escriptora podria ser oficial en les properes setmanes, si realment van per feina. Xavier Novell quedaria casat sense el beneplàcit de l’Església, la mateixa institució que li va confiar la missió de pastorar els fidels de la diòcesi de Solsona. Tot i que la sol·licitud de matrimoni de Novell i Caballol és pública, a l’Església continua dominant el silenci respecte a aquesta situació tot i que ara quedi confirmat que Novell està cometent un delicte canònic. Què farà l’Església? Només suspendrà Novell de les seves funcions com a bisbe i sacerdot? L’expulsarà de la institució? Al final, tot el que envolta les decisions internes de l’Església és una incògnita.

No puc negar que no comparteixo, i en alguns casos ni respecto, alguns dels posicionaments o pràctiques que ha mostrat Novell durant la seva trajectòria com a bisbe de Solsona. Però sí que considero que Novell, com qualsevol altra persona que forma part de la nostra societat, ha de tenir l’oportunitat d’escollir què vol fer amb la seva vida i que, si vol formar una família, que ho pugui fer sense problemes. El celibat, com va afirmar el mateix papa Francesc, no és un dogma de fe, sinó que és una norma imposada per l’Església catòlica. En aquest sentit, penso que aquesta institució hauria de plantejar-se no només aquesta normativa, sinó la manera de tractar casos com el Novell. De ben segur que la transparència ajudaria l’Església a obrir-se a les noves generacions i a no quedar ancorada en el passat.

El cas de Novell és únic. Es convertirà en el primer bisbe casat de l’Església si no l’expulsen abans que oficialitzi el seu casament civil. Jo li desitjo el millor a ell i a la seva parella de cara al futur, que tinguin fills si volen, però hauran de tenir clar que, si no arreglen les coses amb l’Església, quedaran units en no tan sant matrimoni fins que la mort els separi.