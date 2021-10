Han hagut de passar 19 mesos per recuperar certa normalitat malgrat que tot ha canviat per sempre. Recordeu que veu fer el cap de setmana abans que es decretés l’estat d’alarma i que comencés una mena de confinament que després es va convertir en el definitiu i en el no sortir de casa? Jo era a una calçotada, i un dels amics que havia de ser-hi ens va avisar que tenia una grip molt forta, que estava xafat i que no podria venir. La resta ens vam trobar amb normalitat.

En aquell moment ningú no va pensar mai, ni ell mateix, que el que tenia no era una simple grip, sinó possiblement covid. I dic possiblement perquè llavors no sabia ni que existien unes coses que en diuen PCR. Només quan es va desfermar tot, l’amic va sospitar que havia passat la covid. Però en aquells moments fer-se una anàlisi d’aquest tipus era complicat i car.

Tot va ser progressiu. De l’alarma de Wuhan, a la Xina, al salt que va fer a Itàlia, amb confinaments, tancaments d’escoles, comerços i serveis molt abans que tot arribés aquí. Recordo haver fet un reportatge de manresans i bagencs establerts a Itàlia i com vivien la situació. Amb angoixa. I l’advertiment que em va fer un d’ells. «Prepareu-vos perquè el que estem vivint aviat us arribarà a vosaltres». Segur que algú va pensar que exagerava. Però sí, va arribar. I ho va fer com un cop de puny. A Catalunya per la conca d’Òdena, que és aquí mateix.

Recentment he assistit a la inauguració del curs nou curs acadèmic de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) que es va fer a Manresa. El que tothom va destacar és que després de més d’un any i mig tornava la desitjada normalitat que, en aquest cas, vol dir la presencialitat a les aules. Tret de les mascaretes, tot tornarà a semblar com abans.

També he assistit als actes del Dia Mundial contra el Càncer de Mama que ha organitzat la Fundació Althaia de Manresa a l’Hospital de Sant Joan de Déu. A l’acte la cap del servei d’Oncologia, Montserrat Domènech, va voler reconèixer a totes les dones que han patit la malaltia en el moment més cru de l’emergència sanitària. «Van ser quatre mesos molt durs», va recordar. Càncer i covid. No em puc arribar a imaginar l’angoixa que deuria causar aquesta combinació a les persones malaltes.

Ara tot torna a ser més o menys normal. Però en aparença. La covid ha vingut per quedar-se i ja fa temps que s’ha instal·lat al pensament de tots i cadascun de nosaltres. No en forma de virus, però hi és.