La Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages troba inadequada l’aplicació d’un recàrrec del 50% de l’IBI als propietaris de tres pisos o més que estiguin desocupats durant un mínim de dos anys. Com a organització que vetlla pels interessos dels propietaris d’immobles, és comprensible que hi vegi tota mena de problemes i que avisi de greus efectes contraproduents. Per als propietaris l’ideal és la llibertat total i l’absència d’obligacions. Tanmateix, el govern municipal té com a objectiu primordial resoldre els problemes de la ciutat, i un dels més importants que té Manresa és que, d’una banda, hi ha milers d’habitatges buits i, d’una altra, hi ha una greu mancança de pisos de lloguer. I per resoldre aquest problema, els incentius i les càrregues fiscals són un instrument més que l’Ajuntament ha de poder utilitzar. Naturalment, ho ha de fer amb absolut rigor tècnic i de forma raonable. Tanmateix, la Cambra encerta en una cosa. L’Ajuntament hauria de fer moltes altres coses. Efectivament, també hauria de fer-les. Hauria de promoure la rehabilitació i injectar vida al Barri Antic, on el que està buit no són pisos, sinó edificis sencers.