Quan jo tenia quatre o cinc anys els pares van llogar els baixos d’una casa a prop de l’estació de tren de Segués, just abans de Calaf, perquè pogués dedicar els diumenges i les vacances a córrer per camps i boscos i no pels carrers de Manresa. Quan arribava el bon temps agafàvem el primer tren del matí a l’estació del Nord, i al captard preníem el darrer de tornada. Tant d’anada com de tornada aquest tren rebia el nom de Platillo, tot i que la denominació oficial era «ómnibus». Locomotora de vapor, furgó i entre tres i cinc vagons de segona i tercera classe. Si ara he recordat aquells viatges és perquè el Platillo anava de Barcelona a la Pobla de Segur passant per Manresa i Lleida, en un trajecte de set hores i mitja. Moltes hores, és veritat, però sense cap transbordament. El viatger de tercera prenia seient de fusta a Barcelona a les sis del matí i no calia que es mogués fins a quarts de dues del migdia, quan arribava a destí amb els llistons del banc dibuixats a l’espinada. Ara, en canvi, el mateix viatge exigeix canviar de comboi a Lleida; de comboi i de companyia, perquè la primera part és de Renfe i la segona, dels Ferrocarrils de la Generalitat, els quals, segons van anunciar ahir, d’aquí a tres anys operaran totes les «rodalies de Lleida», un concepte prou flexible per arribar a Manresa (si les dues ciutats són «rodalia» l’una de l’altra, ajuntaran en el futur les vegueries?), i potser enllaçaran les dues línies per tal que els viatgers de Mollerussa a Balaguer no hagin de transbordar a la ciutat del Segre, la Seu i els cargols. Cosa que sí que hauran de fer a Manresa els qui vagin de Calaf a Barcelona, si no és que la Renfe manté les seves actuals circulacions, en un cas de coexistència d’operadors sobre les mateixes vies que a Anglaterra és el pa de cada dia però aquí no hi estem acostumats. També, quan jo era petit, es podia anar en el mateix tren de Manresa a Saragossa. I fins i tot a la Corunya –amb molta paciència, entrepans i ganes de conèixer gent.