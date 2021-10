Ja celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental, amb totes les reivindicacions, manifestos i actes que l’acompanyen, de ben segur ens cal badar en aquelles accions que fan que el Dia Mundial de la Salut Mental se celebri cada dia. Badarem en la tasca que fan, en el seu dia a dia, des de l’equip del Programa Laboral del Mosaic, un programa resultant de la col·laboració de 4 entitats sota l’empara jurídica de la Fundació Tomàs Canet: l’Ajuntament de Manresa, l’Orde de Sant Joan de Déu, les Germanes Dominiques del Convent de Santa Clara i la Fundació Althaia. Recordem que Mosaic va rebre l’any 2018, el premi en el marc de la cinquena edició de l’Observatori de la Cooperació Publicoprivada en les Polítiques Sanitàries i Social que identifica i destaca els casos de col·laboracions d’èxit en els sectors de la salut i social de Catalunya per ESADE Business&Law School. A Mosaic l’atenció inclou activitats de lleure, aprenentatge, socialització i reintegració laboral, i el Programa Laboral és, només, un dels àmbits d’actuació.

Per altra part, sovint, quan pensem en la incorporació al món laboral de les persones en problemes i trastorns de salut mental, posem el pensament en el treball en suport i en els anomenats tallers protegits. Una subtil manera d’estigmatitzar el col·lectiu; per no dir que una altra manera d’estigmatitzar és parlar i deixar fora, implícitament, les persones amb addiccions.

L’any 2012 es va començar a reintroduir, a Catalunya, la incorporació laboral seguint els principis del IPS, « Individual Placement Suport»; una forma de reincorporar a les persones afectades en el mercat laboral ordinari. Sense criteris d’exclusió de cap mena, amb la missió del professional inseridor laboral de donar suport a la persona per trobar lloc de treball i considerant les empreses com l’altre client. Mosaic es va incorporar aquest mètode, aprofitant programes com el d’Incorpora de la Fundació la Caixa i les Oficines Tècnic Laborals de la Diputació de Barcelona.

Fem un repàs dels resultats obtinguts en els darrers anys, inclòs l’infaust 2020. Els anys 2018, 2019 i 2020 es varen atendre respectivament, 277, 351 i 300 persones, i 202, 233 i 152, per cada any, que van aconseguir un contracte laboral, unes dades que, pel que fa a la durada i els tipus de contracte, concorden amb les xifres de la població general. Val a destacar que entre el 25 i 30%, segons l’any, de les persones ateses tenien el certificat de minusvalidesa que dona avantatges econòmics a la persona i a l’empresa, i la persona es lliure de notificar-ho a l’empresa, per tal de no ser identificada com a malalt.

Aquests resultats han sigut presentats en la reunió de la Xarxa Europea de IPS, que es va celebrar a Reykjavík el setembre passat i que ens fan estar alineats amb les polítiques europees de salut mental i ser-ne membres actius.

Una tasca que és possible per una missió i visió compartides tant per les persones en primer lloc, com els professionals i les institucions implicades.