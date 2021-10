Els catalans que van passar una covid diagnosticada amb test d’antígens es van trobar durant mesos en la delirant situació de no poder anar pel món acreditant la seva immunitat perquè arreu s’exigia que fos demostrada amb una PCR. Passat el temps, la vacunació ha resolt gairebé del tot aquest problema, però ara, la decisió de la Generalitat que els malalts que han superat la covid rebin només una dosi de la vacuna es converteix en un altre maldecap. Un bon nombre de països no accepten que passar la malaltia més rebre una dosi signifiqui immunització completa. I no permeten l’entrada. Qui pugui anar a Bèlgica en cotxe segurament no tindrà cap problema, però qui hagi d’agafar un avió haurà de gastar-se els diners i fer-se una PCR un màxim de tres dies abans de volar. Això suposant que no quedi atrapat en la confusió que genera la informació delirantment contradictòria de les webs de consolats i ambaixades. El problema es resoldria si també els que han passat la malaltia poguessin rebre una segona dosi, però la Generalitat no ho permet. Caldria saber perquè. I si no hi ha una raó molt de pes, seria hora de solucionar-ho.